Beltrán: "Soy muy exigente, me gusta atacar el espacio, venir a jugar al pie"
El delantero argentino Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia cedido de la Fiorentina, apuntó que es "una persona y un jugador muy exigente" al que le gusta "atacar el espacio y venir a jugar al pie".
"Me gusta cuidar todos los detalles. Siempre trato de mejorar. Futbolísticamente, 'doy la mano' al equipo cuando no tenemos el balón y eso también es una virtud mía: tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible para tenerla con nosotros", dijo en una entrevista en los medios oficial del club.
Beltrán se mostró "muy contento" de estar ya en Valencia CF conociendo la Ciudad Deportiva de Paterna y a la gente del cuerpo técnico. A Carlos Corberán todavía no ha podido conocerlo porque este martes estaba de reunión del comité técnico de entrenadores en Madrid, pero contó que habló con él la noche anterior.
"Me puse rápidamente a disposición de él y del equipo"
"Me contó sus ideas, los objetivos para esta temporada y me puse rápidamente a disposición de él y del equipo", dijo el delantero, que reconoció que vio el partido del Valencia contra el Getafe y vio al equipo muy bien. "Ningún partido ni campeonato es fácil, pero con unión y trabajo de todos, se pueden ver cosas muy lindas", apuntó.
Además, Beltrán comentó que espera con muchas ansias su primer partido en Mestalla para conocer a toda la gente: "Me dijeron que se aprieta mucho y quiero conocerlo. Desde fuera nos pueden ayudar mucho. Esas ganas, actitud para ganar los partidos y espero que sea un año bonito para todos y que nos acompañen a lo largo de la temporada. La mejor forma de representar a la afición es darlo todo en el campo".
"Tuve de compañeros (de River Plate) a Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Otamendi también estuvo aquí. Conozco al Valencia CF y sé que es uno de los clubes más grandes de España", finalizó.
