El Valencia firma al argentino Lucas Beltrán tras caerse Sadiq

Finalmente, la Real Sociedad no abrió la mano para la cesión de Umar Sadiq. El presidente, Jokin Aperribay, se mantuvo firme solicitando al Valencia CF que si quería al delantero nigeriano en su equipo debía comprometerse a comprarlo ahora o al final de temporada. En este difícil escenario, la dirección deportiva, con Ron Gourlay y Miguel Corona reunidos en las oficinas, intensificaron las negociaciones por una de las alternativas que tenía activas. Según informaba el periodista Gianluca Di Marzio, ese futbolista era el argentino de la Fiorentina Lucas Beltrán. Y hacia las 23 horas de la noche, el Valencia confirmó el fichaje del argentino en redes sociales.

Lucas Beltrán llegará cedido al Valencia CF para una temporada. A priori, llama la atención la versatilidad del atacante de 176 centímetros, un perfil diferente al de Umar Sadiq. En la pasada campaña en la serie A, el ex de River jugó más partidos como mediocentro ofensivo, mediapunta o extremo por la izquierda que como delantero centro con los ‘viola’.

El exatacante de River Plate llegó al Calcio italiano hace dos veranos previa pago de 12,6 millones por parte de la Fiore. Durante dos temporadas en la serie A, Beltrán sumó 65 partidos en los que anotó 11 goles y ocho asistencias.

En la tarde-noche, ante la imposibilidad de incorporar a Sadiq, el Valencia avanzó en el fichaje de Beltrán, que llegará a préstamo, al parecer a cambio de 1 millón de euros. Y es que según avanzaba otro periodista internacional Matteo Moretto el futbolista argentino firmó hacia las 22,30 horas con el Valencia.

Toda la jornada por Sadiq

Como ha venido publicando este periódico, el Valencia CF no cesó en toda la jornada, con la colaboración de los representantes del jugador, intentando que la Real Sociedad diera el ‘OK’ a una solución intermedia en la cual la Real recibiría, además de un millón por el ‘loan fee’, cantidades extra con bonus en función de objetivos. Incluso, se barajó que la opción de compra se convirtiese en obligatoria si se alcanzaban metas deportivas colectivas e individuales más complejas.

Al final no pudo ser y el Valencia CF incorporó al atacante argentino. Lucas Beltrán puede encontrar en Mestalla el contexto que necesita para volver a triunfar, siguiendo los pasos de futbolistas argentinos como Aimar, Kily o Kempes que hicieron historia en Valencia CF. Además, por parte del club valenciano también se trabajó hasta última hora en la salida de Sergi C.Tenés. Al final, el futbolista saldrá al Real Valladolid. El Pucela estuvo pendiente de que le validasen la operación en LaLiga hasta última hora. El Valencia asumiría una gran parte de salario. Tenés logra así un destino que le complace.

Alberto Marí, al Mirandés

Sobre Alberto Marí, el Valencia CF alcanzó un acuerdo para la renovación del contrato de Alberto Marí hasta el 30 de junio de 2027. Tras esta ampliación de contrato, el delantero alicantino se marcha cedido al CD Mirandés hasta el 30 de junio de 2026. Alberto llegó a la Academia VCF en junio de 2021 y su destacado rendimiento le llevó a debutar con el primer equipo valencianista en abril de 2023 ante el Elche CF, influyendo de manera positiva en el devenir de aquella campaña. Con el primer equipo del Valencia CF ha competido un total de 35 partidos en los que ha marcado 6 tantos y ha asistido en una ocasión.

También jugará en el Mirandés, como publicó este diario ayer, el prometedor Pablo López, que saldrá cedido en busca de minutos de calidad a este equipo de LaLiga Hypermotion.