El Valencia de Gourlay se sitúa en mitad de la tabla por inversión

Acostumbrada a sufrir en los mercados de fichajes, la afición del Valencia CF se debate a estas horas sobre lo hecho por el club, con la novedad de Ron Gourlay como CEO de Fútbol, en esta ventana de verano. La persiana bajó en la medianoche del lunes con el sinsabor de no volver a ver -al menos, en la actual temporada- a Umar Sadiq con la camiseta blanquinegra. En su lugar, ha llegado a Mestalla el argentino Lucas Beltrán. De lo que haga el delantero cedido por la Fiorentina dependerá en buena medida si el recuerdo de Sadiq perseguirá recurrentemente a los gestores del club o si gracias a los goles del ex de River queda simplemente como una anécdota de verano. El rendimiento de los nuevos jugadores dictará la nota real de los mercados llevados a cabo tanto por el Valencia como por los otros tres equipos valencianos en LaLiga. La realidad es que solo el Villarreal CF, que va a disputar la Champions League, ha podido escapar de entre las penurias generales en las que se mueve la liga española. Los amarillos son el tercer club, solo superado por el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que más ha invertido en fichajes este verano con vistas a la temporada 2025/26. De hecho, solamente los dos grandes de la capital y el Submarino han rebasado los 100 millones de gasto.

Los problemas del Fair Play Financiero (FPF) y los errores de planificación del pasado se multiplican entre los clubes de la Liga. Ese amplio grupo de equipos con agobios lo encabeza sorprendentemente el actual campeón. El Barcelona ha movido 27,5 millones de euros entre los fichajes de Joan García (25) y el sueco Roony Bardghji (2,5), al que ha tenido que inscribir con ficha del filial. No solo Atlético (176), Madrid (167,5) y Villarreal (102) rebasan con creces la inversión barcelonista, también el Betis la duplica tras el fichaje sonado de Antony (22) para un total de 62 millones con los que Manuel Pellegrini ha podido remodelar el equipo verdiblanco.

En lo concerniente al Valencia, ha recuperado los niveles inversores de los veranos 2021, 2022 y 2023 con cifras entre 10 y 15 millones de euros. Nada parecido a la etapa previa a la pandemia de coronavirus, en la que se rozó la barrera de los 200 millones entre los cursos 14/15 y 15/16, y se superó la de los 100 en la ventana estival de 2018.

12 millones de inversión

El lunes noche, los murciélagos cerraron el mercado con un total de ocho fichajes por los que han pagado cerca de 12 millones, cantidades que podrían incrementarse si, por ejemplo, Arnaut Danjuma cumple con los bonus establecidos con el Villarreal, o si lo hace Philip Ugrinic. Precisamente, el centrocampista suizo es el refuerzo en el que más ha gastado el Valencia. 3,7 millones como fijo, más los citados pluses. El mismo fijo por el que se acordó el traspasado del central José Copete procedente del RCD Mallorca. Por Baptiste Santamaría, experimentado pivote en la liga francesa, el compromiso con el Stade de Rennes fue de dos millones. Como en ventanas anteriores, la deteriorada economía blanquinegra ha obligado a recurrir a las cesiones y a los jugadores libres de contrato. Así, a coste cero tras finalizar su vínculo en Leganés, aterrizó el primero de todos Dani Raba. Por cada uno de los préstamos de Julen Agirrezabala (Athletic Club), por quien hay una opción de compra de 12 millones, y de Lucas Beltrán (Fiorentina) el club ha desembolsado un millón. Menos, alrededor de medio millón, por el de Largie Ramazani (Leeds).

Por el otro lado, la entidad de Mestalla ha hecho caja con tres ventas y una cesión. Cristhian Mosquera ha emigrado al Arsenal por 15 millones más 4,5 en función del cumplimiento de objetivos deportivos. Yarek Gasiorowski, actualmente en la defensa del PSV Eindhoven, ha dejado 9,8 millones, y Fran Pérez, vendido al Rayo Vallecano, un millón más. El turco Cenk Özkacar se marchó cedido al Colonia de la Bundesliga a cambio de 225 000 euros. Conforme a los datos de ‘Transfermarkt’, sitio especializado en el mercado del fútbol, diez equipos de LaLiga han realizado una inversión mayor que la del Valencia CF: Atlético, Real Madrid, Villarreal, Betis, Barcelona, Girona, Real Sociedad -en un esprint final en el que se llevó a Carlos Soler y Yangel Herrera-, Espanyol, Celta y Athletic, que tiene pendiente la inscripción de Aymeric Laporte, procedente de Arabia Saudita con un elevado salario.

Por detrás de los valencianistas, sigue Alavés, Mallorca, Rayo, Elche, Levante, Osasuna, Oviedo Getafe y un Sevilla, angustiado económicamente que apenas ha gastado 250 000 euros en la cesión del mediocentro Batista Mendy (Trabzonspor). Mientras tanto, los hispalenses se han desprendido de los elementos más cotizados de la plantilla. Badé (25 millones), Lukébakio (20) e Idumbo 10), vendidos a Bayer Leverkusen, Benfica y Mónaco, respectivamente.

Por otra parte, los valencianos Levante UD y Elche CF han apostado buena parte de sus recursos en refuerzos para una lucha por la permanencia en la que últimamente puede acabar cayendo cualquiera dentro de una liga que se ha igualado en términos de escasez. Los ilicitanos rozan los siete millones tras los fichajes de Federico Redondo (2,15), Álvaro Rodríguez (2), Martim Neto (1,5), André Silva (1), Cermán Valera (0,1), libres Diangana y Pétrot, y cedidos Adrià Pedrosa, Víctor Chust, Iñaki Peña y Rafa Mir.

En la casa granota, José Danvila, máximo accionista, ha inyectado parte de su patrimonio y la inversión ha alcanzado los 5,5 millones. Un mercado con especial protagonismo para la contratación de una de las sensaciones del inicio de la Liga, el delantero del Villarreal Etta Eyong a cambio de tres millones por la mitad de sus derechos económicos. Después, medio millón han costado cada uno Kervin Arriaga (Partizan) y Ander Olasagasti (Real Sociedad). La misma suma pagada por las cesiones de Goduine Koyalipou (Lens), Matías Moreno (Fiorentina) y Alan Matturo (Genoa). Préstamos sin coste son los de Manu Sánchez (Celta), Iker Losada (Betis) y Unai Vencedor (Athletic). Libres han aterrizado Jeremy Toljan (Sassuolo), Víctor García (Eldense) y el meta ex del Valencia Mathew Ryan.

LaLiga, lejos de la Premier

Valencia, Elche y Levante son ejemplos de la política de contención del fútbol español, cada vez más lejos en términos financieros de las competiciones más poderosas de Europa en Inglaterra e Italia, como último invitado. LaLiga, que ha gastado un total de 683 millones, está situada la cuarta con mayor gasto, por detrás de la Premier League, con 3560, la Serie A, con 1190, y la Bundesliga, con 856,03 millones de euros.

En el otro extremo, fruto de una planificación ordenada que ha compaginado compras, ventas y competir tanto en lo más alto de LaLiga como en torneos UEFA, aparece el Villarreal. En apenas tres campañas, el Submarino ha ingresado 323 millones en los traspasos de solo 12 futoblistas. Sin ir más lejos, en la presente 108 millones, sobresaliendo en el capítulo de salidas Álex Baena (42), Thierno Barry (30) y Yérémy Pino (30). Incluso, seis millones más que los gastados en sus nuevos fichajes: Mikautadze (31), Renato Veiga (24,5), Moleiro (16), Santiago Mouriño (10), Tajon Buchanan (9), Tani Oluwaseyi (8), Arnau Tenas (2,5) y Marín (1 millón por la cesión). Manor Solomon llega prestado por el Tottenham y Thomas Partey, libre.