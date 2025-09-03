Plantilla cerrada... y lista final de dorsales en el Valencia CF

Con la elección de Lucas Beltrán, la plantilla del Valencia CF ya tiene completamente cerrada la lista de dorsales para esta nueva temporada 2025/26, en la que ya se han jugado tres jornada del campeonato nacional de Liga. Después de que el delantero argentino se quede con el '15', dos números siguen libres entre un plantel confeccionado por 23 futbolistas profesionales.

Este miércoles, el club oficializó la disposición de los dorsales. Además del '15' de Beltrán, el belga Largie Ramazani, el penúltimo en llegar en el mercado de fichajes, mantendrá el '17' con el que debutó el pasado fin de semana ante el Getafe (3-0).

El equipo de Mestalla contará con 23 jugadores con ficha y dorsal del primer equipo, y se han quedado sin asignar: el numero '2', que llevaba hasta enero el defensa belga Maximiliano Caufriez, y el '6' de Hugo Guillamón, que se ha marchado al Hajduk Split croata.

Respecto a la pasada campaña, dos jugadores que siguen en la plantilla han cambiado de dorsal. Se trata de Stole Dimitrievski, que pasa a llevar el '1' que lucía Jaume Doménech, y de César Tárrega, que se ha quedado el '5' que tenía el argentino Enzo Barrenechea.

En cuanto a las otras nuevas incorporaciones más allá de Beltrán y Ramazani, José Copete llevará el '3', Arnaut Danjuma el '7', Dani Raba el '19', Baptiste Santamaría el '22', Filip Ugrinic el '23' y el portero Julen Agirrezabala lucirá el '25'.

En su vuelta al Valencia tras jugar la pasada campaña cedido en el Valladolid, el central Eray Cömert portará el '24'.

La lista de dorsales es la siguiente:

1. Dimitrievski

3. Copete

4. Diakhaby

5. Tárrega

7. Danjuma

8. Javi Guerra

9. Hugo Duro

10. A. Almeida

11. L. Rioja

12. Thierry R.

13. C. Rivero

14. Gayà

15. Beltrán

16. Diego López

17. Ramazani

18. Pepelu

19. Raba

20. Foulquier

21. J. Vázquez

22. Santamaría

23. Ugrinic

24. Cömert

25. Agirrezabala

Lucas Beltrán, delantero argentino que el Valencia CF se ha traído cedido de la Fiorentina, ha elegido dorsal, el '15'. Este es el número que había dejado libre el central César Tárrega para colocarse el '5' a la espalda (liberado tras el adiós de Enzo Barrenechea), o también el que anteriormente han llevado otros jugadores que han pasado por el club, como el turco Cenk Özkacar, actualmente prestado al Colonia de la Bundesliga, o el delantero Manu Vallejo.

Con el '15' a la espalda, sobresale una leyenda en la historia del Valencia CF. La del lateral izquierdo del 'SuperValencia' del cambio de siglo, Amedeo Carboni. Con el '15', Carboni fue una pieza fundamental del equipo campeón de Copa en 1999, Liga en 2002 y 2004, Copa UEFA 2004 y Supercopa de Europa 2004.

Controversia durante agosto por el codiciado '7'

Por otro lado, el dorsal del que más se ha hablado y escrito a lo largo del verano ha sido el '7'. A mediados de agosto, la entidad de Mestalla decidió entregárselo al fichaje que más esperanzas genera entre los aficionados, el atacante neerlandés Arnaut Danjuma. Una decisión estratégica que no sentó bien al jugador que se iba a quedar sin él al no contar para el técnico, Sergi Canós, y que generó malestar en el entorno de Diego López, para el que previamente a la contratación de Danjuma se pensaba como heredero del '7' del 'Guaje' Villa, una vez que se alcanzara un acuerdo de renovación. A la postre, Canós salió el último día de mercado al Valladolid, cedido, y el 'Guajín' continúa marcando goles con el '16'.

Por otro lado, en LaLiga puede comprobarse también los números de los canteranos con los que el Valencia CF cuenta para echar mano de ellos y ya han estado en alguna de las convocatorias de los partidos ante Real Sociedad, Osasuna y Getafe. Los defensas Rubén Iranzo y Marcos Navarro lucen el '26' y el '36', respectivamente. En la media, Lucas Núñez, el '29'; y en la delantera, David Otorbi, el '27', y Aimar Blázquez, el '37'.

El Valencia CF, por lo tanto, cuenta con 23 profesionales inscritos en el primer equipo -dorsales 1 a 25-. Es decir, tendría hueco para realizar dos fichajes en enero. No obstante, el movimiento en el mercado podría llegar muchos antes, si Stole Dimitrievski (1) sale a uno de los mercados todavía abiertos. En ese caso, al equipo podría venir un portero libre de contrato.