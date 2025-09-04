Kiat Lim: "El Nou Mestalla es el motor que impulsará nuestra próxima era de crecimiento"

Kiat Lim es protagonista esta semana de un reportaje en la revista Forbes, cabecera de confianza de Peter Lim en los últimos años. Al actual presidente de la entidad de Mestalla se le denomina en la pieza como "el hijo del multimillonario Peter Lim que está liderando al Valencia hacia una nueva era".

El Nou Mestalla, uno de los capítulos más oscuros de la 'era Meriton' desde 2014, tiene un papel trascendental en el reportaje. Forbes, sobre Kiat, expresa que "el heredero ahora supervisa la construcción del largamente retrasado estadio de más de 70.000 asientos, Nou Mestalla, cuya inauguración está prevista para 2027". Cabe recordar que en enero de este 2025 el Valencia por fin logró reanudar las obras que llevaban más de una década paradas.

En la pieza aparecen recogidas declaraciones de Kiat sobre el estadio. El presidente asegura que "pasamos de menos de 500 asientos de hospitality a más de 6.500, de un recinto anticuado a un destino moderno capaz de albergar grandes eventos durante todo el año. Nou Mestalla no es solo ladrillos y asientos; es el motor que impulsará nuestra próxima era de crecimiento".

Kiat Lim, positivo con el futuro del Valencia

Además del tema del estadio, el reportaje trata los años de Meriton en el Valencia y el hartazgo de la afición ante una gestión deficiente e insuficiente. "Lim adquirió el Valencia en 2014 por 420 millones de euros, lo que contribuyó a rescatar al club, agobiado por las deudas, de la bancarrota. Sin embargo, la última década ha sido complicada para el Valencia, marcada por dificultades financieras y un rendimiento que decepcionó a la afición". Sin embargo, concluye con una postura optimista de kiat: "El nuevo presidente tiene una visión positiva".