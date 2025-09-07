Puerta cerrada para Dimitrievski: Adiós a la vía de Turquía

Una puerta que se cierra para Stole Dimitrievski. El Trabzonspor, el club turco que tenía al portero del Valencia CF en la agenda, ultima la cesión de André Onana procedente del Manchester United. Los dos clubes han alcanzado un acuerdo y solo falta el OK final del guardameta, tal y como adelantaba el especialista en mercado Fabrizio Romano.

El Trabzonspor busca portero y es uno de los clubes que habían llamado a la puerta de Stole. Si finalmente se cierra la cesión de Onana, el valencianista perderá una de las opciones que tenía sobre la mesa para salir de la entidad de Mestalla ante la apuesta firme de Carlos Corberán por Julen Agirrezabala.

Arabia y Qatar siguen siendo los mercados todavía abiertos que tienen al portero del Valencia como objeto de deseo. Su futuro está en el aire, aunque la realidad es que Dimitrievski se siente a gusto en València y cree que puede acabar aportando cosas al conjunto de Mestalla esta temporada. Solo valora salir si llega una oferta que le atraiga y le motive a cambiar de aires.

La premisa del club

La premisa del club es la misma que en los últimos meses. Si llega una oferta satisfactoria para el macedonio y para el club, el Valencia le abrirá la puerta de salida. Si cristaliza, el conjunto de Mestalla ya solamente podrá acudir al mercado de agentes libres.

Portería a cero

La Macedonia del Norte de Dimitrievski ha goleado (5-0) a Liechtenstein este domingo en partido clasificatorio para el Mundial. El internacional valencianista ha disputado los noventa minutos manteniendo la portería a cero.