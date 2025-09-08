Jaume Domènech cuelga los guantes a sus 34 años

Jaume Domènech se retira del fútbol. El exportero del Valencia CF cuelga las botas a sus 34 años meses después de su desvinculación contractual de la entidad de Mestalla el pasado 30 de junio. Así lo ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales: "Hoy me despido como futbolista profesional". El portero ha agradecido el apoyo recibido desde sus inicios de su familia, entrenadores, compañeros y a su agente Fede Marco en un emotivo vídeo. "Ser valencianista en lo más bonito que hay", afirma emocionado. La familia es lo primero. El jugador, según ha podido saber este periódico, ha rechazado ofertas del extranjero durante el verano y el principal motivo de su retirada es el estado de salud de uno de sus más íntimos.

El jugador ha explicado su retirada porteriormente en una carta de despedida: "Hoy quiero compartir con todos vosotros una decisión muy meditada. He decidido poner fin a mi etapa como jugador de fútbol profesional. El fútbol es mi vida, mi pasión, pero las cosas no siempre suceden como a uno le gustaría. Cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos. Mi corazón y mis valores que me han formado como persona me dicen que tengo que estar junto a ellos. Siento que tengo que estar cerca de mi familia y no en la distancia".

El Gat cuelga los guantes, pero no se despide del fútbol totalmente. "El viaje como futbolista profesional ha sido apasionante y termina hoy por una causa mayor, pero también quiero deciros que no me despido del fútbol, simplemente cierro una etapa para abrir otra".

Jaume Doménech en una entrevista. / J.M. López

En verano de 2013, Jaume Domènech llegó al club para defender la portería del Valencia Mestalla y el 12 de septiembre de 2015 debutó de manera oficial con el primer equipo en LaLiga ante el Sporting de Gijón en El Molinón.

Jaume es el undécimo portero del primer equipo con más partidos oficiales (122) en la historia del club y pasara a la historia por su participación en la consecución del título de Copa del Rey de 2019 con su inolvidable imagen subido al larguero del Benito Villamarín.

Despedida de Mestalla

El gat se despidió de Mestalla en el último partido de la temporada pasada: "Es el momento oportuno de separar temporalmente nuestros caminos. Nunca creía que iba a llegar (el momento) porque el Valencia CF es mi casa, mi vida. Llevo doce años en que mi existencia se ha basado en defender al Valencia de todas las maneras que he podido y es un momento muy especial", reconoció el segundo capitán del Valencia.