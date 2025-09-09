El campo del Barça-VCF se retrasa un día más

Tampoco hubo decisión ayer. Por increíble que parezca, el Barcelona-Valencia del próximo domingo no tendrá sede oficial hasta hoy martes. A solo cinco días de la disputa del partido. La entidad de Mestalla no entiende nada desde hace días. El club blanquinegro esperaba, como informaba Superdeporte, que ayer por fin se tomara una decisión al respecto y se resolviera el asunto sin falta, porque entre otras razones desconoce si sus aficionados podrán viajar con entradas visitantes con todo lo que supone organizar un desplazamiento lejos de Mestalla. Sin embargo, no fue así. Joan Laporta ganó tiempo y ha dispuesto de un día más de margen con el beneplácito de LaLiga.

La decisión del estadio se aplaza una vez más. El Ayuntamiento de Barcelona realizará una nueva inspección de las obras del Spotify Camp Nou hoy martes por la mañana y la idea del Barcelona es comunicar la decisión por la tarde. El estadio del partido sigue en el aire y la entidad culé estira los plazos y apura sus opciones de volver a ‘casa’ de forma descarada como era deseo de su presidente Laporta con 27.000 localidades entre la Tribuna y parte de Gol Sud. El Camp Nou sigue siendo la opción favorita del presidente tras su intento fallido de reapertura en el Trofeo Joan Gamper.

El problema de Laporta es que la institución todavía no ha recibido el Certificado Final de Obra (CFO) del Camp Nou para remitirlo al consistorio y ese documento es indispensable para conseguir la Licencia de Primera Ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona. La inspección municipal de este martes a las obras del Spotify Camp Nou será determinante para decidir la sede del partido.

El Barcelona sigue trabajando en sus dos opciones de estadio mientras gana tiempo de cara a las autoridades políticas y deportivas. El Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí con una foro de de 6.000 localidades y no de 8.000 como exige el aforo máximo exigido en Primera División es el plan B. El estadio del filial no cumple la normativa, pero LaLiga aceptó la petición del Barça al considerar la situación como «causa de fuerza mayor».