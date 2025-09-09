Diego López 'carga' contra la polémica del estadio del Barça

A menos de una semana para la disputa del encuentro entre el FC Barcelona y el Valencia CF todavía no se conoce el estadio en el que se jugará el partido, una situación prácticamente inaudita en el fútbol español y que ha despertado una gran indignaación en el valencianismo.

El duelo de este fin de semana no tiene sede y la afición blanquinegra, acostumbrada a desplazarse en masa y agotar las entradas que facilita el equipo rival, todavía no sabe si podrá hacerlo y cuánta gente podrá ir a Barcelona, una situación incomprensible en una Liga de primer nivel.

Sobre esta cuestión habló alto y claro Diego López, uno de los grandes estandartes del vestuario valencianista por los años que lleva en el equipo y la vinculación emocional que ha desarrollado con la afición.

Defensa del aficionado

"Me parece algo increíble que a cinco días todavía no se sepa. Se tenía que haber resuelto hace tiempo tanto por el equipo como por los aficionados. Esperemos que hoy se resuelva", señalaba en tono perplejo por lo atípico de la situación.

La queja de López, de hecho, iba especialmente enfocada en defender los intereses del aficionado, porque cree que no debe afectar nada en lo deportivo: "A nosotros nos da igual. Lo que tenemos que hacer es preparar el partido bien porque el rival es el mismo. El escenario no nos tiene que afectar en nada", sentenció.

Diego López en sala de prensa. / J. M. López

Confiado en las posibilidades de ganar

Precisamente a nivel deportivo, Diego López aseveró que no firma el empate y que cree que su equipo tiene opciones de ganar en Can Barça: "El resultado del año pasado dolió mucho y estuvimos muy fastidiados, también por el de Copa en Mestalla. Nos tiene que servir para salir todavía con más intensidad. Ojalá se rompa esa racha negativa", explicaba, mientras que decía que si el equipo "pudo ganar en el Bernabéu", también podrá en Barcelona.