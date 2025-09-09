La afición del Valencia CF se queda sin entradas en el Johan Cruyff

El FC Barcelona y LaLiga han dejado de lado tanto al Valencia CF como a sus aficionados. Esta tarde, el club culé ha anunciado que el partido de la cuarta jornada entre el Barça y el Valencia se disputará finalmente en el estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6000 espectadores. Más tarde, ha comunicado que el aforo estará íntegramente cubierto por socios y socias barcelonistas.

Mientras el club de Mestalla se ha enterado con solo cinco días de antelación del escenario del partido, poco después, los valencianistas han conocido que han sido privados de viajar y animar a su equipo en la noche del domingo, a las 21:00 horas, en la jornada 4 de LaLiga.

En su comunicado, el Barcelona descarta la instalación de gradas extra y evidencia que las 6000 entradas se repartirán en exclusiva por sorteo entre los más de 16000 abonados en las dos temporadas precedentes.

Según ha podido saber SUPER, el Barcelona forma parte del colectivo de clubes que pactaron entradas económicas al precio de 30 euros para aficionados en zona visitante. Mientras los aficionados del conjunto blaugrana sí pueden beneficiarse de esta ventaja en partidos a domicilio, LaLiga garantiza al Barça que por "circunstancias atípicas" no esté adherido por el momento a la obligación de garantizar entradas a aficiones visitantes hasta que disponga con normalidad del aforo del Spotify Camp Nou. Los clubes son conscientes de esta situación mediante un escrito de la competición.

Por lo tanto, el Barcelona ha contado con la permisividad de la LaLiga para evitar cumplir con un mínimo de entradas para la afición del Valencia, ya de por sí agraviada con la incertidumbre desde hace semanas en relación con uno de los desplazamientos más llamativos de la temporada. El valencianista ya sabe que no podrán estar al lado del Valencia. Ni siquiera con ese 2 % que los clubes españoles suelen reservar por decoro a los seguidores rivales.

Conforme a lo que ha ido transmitiendo el Barcelona a lo largo de la tarde, en principio, la única opción abierta por el Barcelona para la compra de entradas más allá de sus propios socios es la de localidades VIP. El precio de las mismas oscila entre 650 y 900 euros.

Este es el texto publicado por el Barcelona en su página web en el que informa que la afición visitante, en este caso, la blanquinegra, no dispondrá de entradas en el estadio del filial barcelonista en Sant Joan Despí.

"El partido FC Barcelona - Valencia se disputará en el Estadi Johan Cruyff con aforo destinado íntegramente a los socios y socias del Club

Se establece un período provisional de asistencia, que consistirá en la compra de entradas, con preferencia exclusiva para los 16.151 socios y socias que tuvieron abono durante las dos temporadas completas en el Estadi Olímpic Lluís Companys

El partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse en el Spotify Camp Nou entre el FC Barcelona y el Valencia CF, se jugará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff el domingo 14 de septiembre, a las 21 horas. Este escenario requiere adaptar la gestión de localidades al aforo reducido de la instalación, con 6000 espectadores, inferior al del Spotify Camp Nou.

Con el objetivo de garantizar la máxima transparencia y de ofrecer el mayor número de oportunidades a nuestros socios y socias, el Club ha establecido un proceso especial de inscripción y posterior sorteo para aquellos con preferencia de compra.

Inscripción, sorteo y venta de entradas para socios y socias con preferencia de compra

Únicamente podrán participar los 16.151 socios y socias con las temporadas 2023/24 y 2024/25 completas en Montjuïc, titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys, que deberán inscribirse por zonas, ya que la asignación de localidades se realizará a través de un sorteo por zona. Solo los socios y socias que resulten agraciados se les cobrará la entrada una vez se oficialicen los resultados del sorteo.

Para poder realizar la compra, los socios y socias interesados podrán solicitar las entradas a través de un formulario a partir del día 10 de septiembre, a las 10 horas, y hasta el día 12 de septiembre, a las 10 horas. La solicitud se podrá hacer de manera individual o conjunta, agrupando hasta cuatro socios y socias.

Si la demanda superase el número de entradas disponibles, el día 12 de septiembre, a las 10 h de la mañana, se llevará a cabo el sorteo y, posteriormente, se enviará la comunicación de resultados a la dirección de correo electrónico informada en el formulario de inscripción. Los socios no agraciados también recibirán la notificación".