Jaume Domènech: «No tenía sentido vivir la experiencia sin mi familia»

Jaume Domènech ha colgado los guantes a sus 34 años. El exportero del Valencia CF, que pasará a la historia por la Copa del Rey de 2019 que ganó al Barcelona de Leo Messi en el Benito Villamarin, anunció ayer lunes su retirada como futbolista profesional. El de Almenara ha rechazado las ofertas del extranjero que tenía sobre la mesa y el principal motivo de su retirada ha sido el estado de salud de uno de sus íntimos, tal y como confirmó públicamente en su carta de despedida.

El ‘gat’ ha recibido mensaje de cariño y agradecimiento de LaLiga, el Valencia y muchos de sus excompañeros y ha sido protagonista en la radio oficial del club en el día uno de su nueva etapa en la vida. Estas han sido sus primeras palabras después de la retirada.

¿Cómo estás tras colgar los guantes?

Estoy bien, el móvil me está tirando humo, tengo muchos mensajes de entrenadores, compañeros, amigos y es un día muy emotivo y es un día duro porque no tenía la ida de retirarme todavía. Tiro la vista atrás y he conseguido todos los sueños que tenía de pequeño y los he podido cumplir gracias al Valencia CF. Ha sido un camino muy bonito y estoy muy satisfecho.

El motivo de la retirada.

A veces hay situaciones que se escapan de nuestro control y hay que adaptarse, ser fuerte y afrontar las cosas como vienen con una sonrisa y toda la energia y pasión que uno tiene. Es un tema de mi hija, desde que nació tiene una situación de salud que ha evolucionado bien... Durante los últimos años, como sabéis, no he tenido la participación que me hubiera gustado y como familia valoramos la posibilidad de vivir la experiencia de jugar un año fuera de casa un año o lo que fuera, pero durante el verano se ha dado una situación puntual con la niña, no me podía acompañar ni mi mujer ni mis hijos y no tenía sentido vivir la experienacia sin mi familia. Me gusta estar con mi familia, soy un padre ‘engorrós’ y era el momento adecuado para dejarlo y cuidar de los míos.

Padre de familia y de vestuario.

Un líder o un capitán tiene que tomar decisiones duras para él en favor del grupo y eso es lo que me ha tocado hacer también ahora, es una situación que me ha tocado y hay que asumirla con responsabilidad y con ganas.

Debut hace diez años.

Es una fecha que la tengo muy guardada, me costó mucho, fue un camino complejo, pero fue un día muy especial para mí. Le guardo mucha estima a ese día.

La Copa del Centenario.

Hace muchos años me hicieron una entrevista y me preguntaron si valoraba salir del Valencia ese año y recuerdo que contesté. Mi objetivo es estar toda la vida en el Valencia y ganar un título. Aún lo recuerdo, cumplí mi palabra y estoy muy orgulloso de eso.

La final y la celebración.

Fue un día superbonito, ese día todos los jugadores que estábamos en el campo dimos el cien por cien y por eso nos trajimos la Copa, el paseo con el bus, Mestalla lleno... son momentos inolvidables.

La despedida en Mestalla.

Me quedó con esos momentos, esas imágenes las tengo grabadas en la cabeza y me emociono de recordarlo. Cuando estás en el día a día no lo sientes lo importante que es y ahora desde otra perspectiva se difruta más de esos momentos.

El valor de la cantera.

El Valencia necesita gente de la casa. Tenemos que vivir de esos jugadores y tiene que ser importantes dentro de nuestra plantilla.

La mejor parada.

Contra el Eibar en la temporada en la que debuto fuera de casa en un empate uno a uno, se la hago a Sergi Enrich.