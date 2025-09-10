El 'último' servicio de Jaume al vestuario del Valencia CF

El Valencia CF se ha reunido este miércoles en una comida antes del partido del domingo de LaLiga contra el Barcelona en el Estadi Johan Cruyff. Carlos Corberán y su plantilla han acudido a una conocida masía a la finalización del entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. El entrenador, a diferencia de la última comida de la temporada pasada, ha estado presente en la cita junto al resto del cuerpo técnico. El objetivo de la comida, por encima de partido del domingo, era fomentar la unión del grupo e integrar a los nuevos jugadores que se han incorporado al equipo durante el último mercado de verano: el portero Julen Agirrezabala, el defensa central Copete, los centrocampistas Filip Ugrinic y Baptiste Santamaría y los jugadores ofensivos Arnaut Danjuma, Dani Raba, Largie Ramazani y Lucas Beltrán.

El gran nombre propio de la comida ha sido Jaume Domènech. El exportero del Valencia CF ha sido invitado por el club para participar en la comida como si fuera un futbolista más de la plantilla. El de Almenara ha recibido el cariño de sus excompañeros después de que el lunes anunciara su retirada como jugador de fútbol profesional. El gat, más allá de su rol en la portería, fue durante los últimos años una pieza intena clave para coser un vestuario joven, inexperto y en ocasiones roto como consecuencia de los malos resultados. El de hoy hay sido su último servicio al vestuario del Valencia. Y es que, como dijo el capitán José Luis Gayà, en su mensaje de agradecimiento le están "echando mucho de menos". Otros como Hugo Duro aprovecharon las redes para desear que "ojalá vuelva pronto al vestuario". De momento, este miércoles ha hecho lo que mejor sabe hacer: Ser un hombre de club y sumar.

"Ganas de partido"

El propio Gayà ha reconocido a la salida de la comida que "tienen ganas del partido" en declaraciones a À Punt y El Chiringuito. "Ya está todo dicho", cuando le han preguntado sobre la decisión de jugar en el Estadi Johan Cruyff. ¿Hay ganas de rehacerse de las goleadas del año pasado? "Sí, eso siempre", respondía el capitán.

Pepelu también se ha expresado en esa dirección: "Lo hemos trabajado, hemos estado mirando corregir cosas del año pasado y estamos convencidos de que va a ser un buen partido". Sobre la polémica del estadio afirmó: "Eso son cosas que LaLiga dice. Nosotros nos adaptamos, aunque sabiendo que queremos jugador en grandes estadios. Nosotros a jugar ahora y a ganarlo". Corberán salió de la comida directo a Paterna: "A seguir trabajando ahora en la ciudad deportiva".