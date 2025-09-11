El Barça corrige y cede 290 entradas al Valencia en el Johan Cruyff Arena

Todo lo que rodea al encuentro de este domingo entre Barcelona y Valencia es un cúmulo de cosas sin sentido. La primera de ellas es que el encuentro se dispute en el estadio Johan Cruyff, la segunda que se supiera este mismo martes y la tercera, evidentemente, es el lío de las entradas para los aficionados visitantes.

En esta ocasión le ha tocado al Valencia CF, pero lo sucedido en este encuentro vuelve a ser otro ejemplo de mala gestión de LaLiga de Javier Tebas y de que el aficionado, por muchas ‘milongas’ que venda el presidente de LaLiga, no le importa nada.

El Valencia CF sí podrá contar con casi 300 aficionados en las gradas del estadio Johan Cruyff después de que en un primer momento el cuadro culé rechazara esa posibilidad.

Según adelantó Helena Condis en el ‘Partidazo de Cope’ en la noche del martes y pudo confirmar Superdeporte, el cuadro culé ha accedido tras mantener conversaciones en la noche de este martes y durante la primera hora de este miércoles a que casi 300 seguidores puedan comprar sus entradas.

No deja de ser igualmente una gestión deficiente por parte del FC Barcelona, que ha accedido un miércoles cuando el encuentro se va a disputar el domingo, con lo que provoca problemas para los aficionados en relación a cómo organizar su viaje. El Valencia CF sacó las entradas a la venta por 30 euros y cabe recordar que en las últimas temporadas el conjunto valencianista ha tenido apenas 339 entradas en la 24/25 y 323 en la 23/24. De hecho, ayer mismo el Valencia CF comunicaba a través de sus canales oficiales que ya estaban agotadas las 290 entradas que finalmente tendrá el club para la grada visitante

El reto de ganar

Ayer, Pepelu, centrocampista del Valencia CF, valoró el hecho de que el equipo tenga que jugar el partido de la cuarta jornada de Liga frente al FC Barcelona en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores. Con el beneplácito de la competición, el club catalán lleva el partido al estadio del equipo filial en Sant Joan Despí alegando motivos de fuerza mayor, al no tener las licencias todavía obtenidas para que se disputen encuentros en el remodelado Spotify Camp Nou.

«Eso son cosas que LaLiga dice. Nosotros nos adaptamos, aunque sabiendo que queremos jugador en grandes estadios», comentó el de Dénia en los micrófonos de À Punt a la salida de la comida de grupo que hizo la plantilla.

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán / Levante-EMV

Pepelu prefirió centrarse en lo que puede hacer el equipo el domingo 14, a las 21:00 horas, en el duelo del Johan Cruyff. «No podemos hacer mucho más, así que a jugar el partido y a ganar», indica.

Comida de equipo y técnicos

Por otro lado, la plantilla de jugadores, junto a los miembros del cuerpo técnico de Carlos Corberán, además de dirigentes, estuvieron presentes en la comida posterior al entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Paterna, a la que también acudió el exguardameta Jaume. El ambiente del vestuario es positivo tras recuperar la senda de la victoria ante el Getafe (3-0) antes del parón y, en especial, contar con la enfermería completamente vacía y todo el grupo a disposición del míster para el choque ante el Barcelona.