Ferran amenaza de nuevo a su exequipo en su mejor momento

Es evidente que Ferran Torres ha encontrado su sitio. Tras su breve paso por el Manchester City de Pep Guardiola y después de unos primeros años complicados en el FC Barcelona, el futbolista valenciano atraviesa por su mejor momento.

Desde la temporada pasada, Ferran fue uno de los grandes beneficiados de la llegada de Hansi Flick. Esta nueva temporada, coincidiendo nuevamente con un problema físico de Lewandwoski, Ferran ha comenzado como el ‘9’ titular del Barça, y de momento ya ha marcado dos goles.

La próxima decisión entre Lewandowski o Ferran que debe tomar Hansi Flick será este domingo ante el Valencia CF. A priori, todo apunta a que Robert continúa siendo el ‘9’ titular para el técnico alemán, pero la realidad es que el rendimiento del valenciano le genera un debate, y más tratándose de un partido frente al conjunto blanquinegro. Y es que Ferran parece haberse vuelto un especialista ante su exequipo: sin ir más lejos, en los dos últimos partidos ante el Valencia, Ferran ha marcado cuatro goles. Los últimos tantos ante el equipo de su tierra fueron en las dos sonrojantes goleadas que sufrió el Valencia a manos del Barça el curso pasado. En liga, el de Foios anotó uno de los siete goles que recibió el equipo de Corberán, mientras que en el 1-5 de Copa en Mestalla, Ferran se llevó el balón tras firmar un triplete.