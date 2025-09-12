Danjuma: la bala de Corberán para 'disparar' al Barcelona

Arnaut Danjuma es una de las mejores herramientas que tiene el Valencia CF para hacerle daño al Barcelona en el Estadi Johan Cruyff. El neerlandés está llamado a ser la principal y mejor arma del equipo de Carlos Corberán para llevar peligro a la portería de Joan García. Tanto el técnico como el jugador saben que el del domingo puede ser su partido por sus características de juego. Ganas no le faltan. El ‘7’ viene de estrenarse como goleador en la última jornada de LaLiga contra el Getafe, está entrenando toda la semana de delantero en Paterna con la confianza máxima del técnico y encima ya sabe lo que es marcar y dar una asistencia contra el conjunto azulgrana. Es su partido.

Danjuma se perfila como la referencia del equipo en ataque con Largie Ramazani y Diego López en el costado. Al menos eso es lo que ha trabajado el técnico durante la semana en la ciudad deportiva. El neerlandés, con libertad para caer a bandas, puede marcar la diferencia en las transiciones rápidas si explota su velocidad y talento. Su perfil coincide con los futbolistas que han hecho daño al Barcelona en este arranque de competición. Es el caso del levantinista Morales o del rayista De Frutos. Danjuma puede ser esa pieza que aproveche los espacios y rompa la siempre adelantada defensa del Barcelona desde la llegada de Hansi Flick.

Danjuma celebra su gol haciendo el gesto de la 'cobra'. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

A Danjuma se le da bien el Barcelona. El valencianista ha marcado un gol y ha dado una asistencia en sus cuatro partidos contra los azulgranas. La asistencia la dio con la camiseta del Villarreal en el primero correspondiente a la temporada 21/22. El neeerlandés asistió a Samuel Chukwueze (1-1) en el minuto 76. El gol llegó en el último jugando precisamente en Montjuïc de delantero con el Girona el 30 de marzo de este año. De nuevo en el 1-1, pero esta vez con gol en el minuto 52 tras un error del Barça en salida de balón. Recogió el pase de Blind y batió en el mano a mano a Szczesny en el palo largo. Golazo.

El técnico tiene muchas esperanzas en el futbolista. También el valencianismo, que vio cómo se estrenaba en el último partido de LaLiga contra el Getafe previo al parón. El neerlandés anotó un gol al más puro estilo Danjuma. Balón al espacio de Javi Guerra, muchos metros por delante para correr y definición de nuevo al palo largo. «El gol no era fácil, pero cuando estoy dentro del área sé lo que tengo que hacer», dijo a la finalización del partido.