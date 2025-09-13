Corberán quiere sacarse la espinita del 12-1 frente al Barça

El 5 de abril, con un gol de Hugo Duro con la cabeza en los últimos segundos del duelo, el Valencia CF logró romper un maleficio de 16 años sin ganar en el Santiago Bernabéu. Este domingo, el equipo quiere repetir la historia frente al otro gran rival de la liga española, el FC Barcelona. Hace ya nueve años del último triunfo en territorio culé y, sobre todo, el cuerpo técnico y la mayoría de futbolistas de la plantilla quiere quitarse de la boca el sinsabor de las duras goleadas padecidas la campaña anterior en Montjuïc (7-1) y en Mestalla (0-5) frente al conjunto de Hansi Flick.

Carlos Corberán es uno de esos entrenadores de los tiempos modernos que tratan de tener bajo control todos y cada uno de los factores que pueden influir en el resultado de un partido. Entre ellos, cobra especial importancia el psicológico. La motivación también juega. Para el entrenador del Valencia desde dos puntos de vista que deben complementarse: confianza y exigencia.

"Para mí, siempre hay dos aspectos emocionales que influyen en el rendimiento: la confianza y la exigencia. Los dos tienen que estar equilibrados, a estas alturas similares y cercanas al máximo nivel. Eso es lo que ayuda a que el futbolista rinda bien en el campo", contestó Corberán al ser preguntado por si el ejemplo de hace unos meses en el Santiago Bernabéu podría servir este domingo en el Johan Cruyff frente a un rival al que el Valencia no vence a domicilio desde el 1-2 del curso 2015/16.

Cuál de los dos ingredientes domina

Confianza y exigencia. ¿A cuál de los dos da más relevancia el hombre que logró salvar al Valencia CF del descenso la pasada temporada? Lo tiene claro el entrenador del Valencia: "Y yo siempre quiero un poco más de exigencia... pero los dos tienen que estar en niveles muy cercanos, equilibrados. Nos ayuda más a preparar el partido".

El cuerpo técnico del de Cheste recuerda con dolor los enfrentamientos de principio de año contra el Barcelona. El global de 12-1 escuece y mucho. "Son dos partidos dolorosos. Ahora, tratamos de transformar ese dolor en rabia y motivación para demostrar que la forma en que jugamos aquellos dos partidos no representa al Valencia que queremos ni a este club. Ese fue el sentimiento que tuve", admite el entrenador de 42 años.

Carlos Corberán, instantes antes de la rueda de prensa que ha dado este viernes al mediodía / J. M. LÓPEZ

"Sin duda, el 7-1 de la Liga y el 0-5 en Copa son los dos días más complicados vividos como entrenador del Valencia CF", confiesa. Sin embargo, el técnico resalta la capacidad de respuesta que ofreció entonces el Valencia desde lo emocional. "Me gustó que supimos levantarnos de golpes durísimos. Ganamos al Celta de Vigo en Mestalla y seguíamos a cuatro puntos de la salvación. Después de la Copa, también ganamos al Leganés y supimos acercarnos a nuestro objetivo con la entereza de levantarnos. Miramos las fortalezas y debilidades del rival", añadió.

Corberán no pretende hacer ver que el Barcelona supone un reto especial en lo personal. "Cada partido es un reto. Queremos defender la camiseta de la mejor forma posible", dice. No obstante, le ha dado muchas vueltas a aquellos dos partidos en busca de una receta que este año cambie las cosas. "Vamos con ganas de competir mejor el partido que la pasada temporada. Barcelona es un equipo con grandes jugadores y te condiciona para preparar el partido", asegura.

¿Cambios tácticos?

Preguntado por las opciones de cambio de sistema y pasar de una línea en defensa de cuatro hombres a otra de cinco con tres centrales, el entrenador continúa dando más importancia, al menos de cara al público, a lo motivacional que a lo táctico. "Hemos trabajado y trabajamos con línea de cuatro y de cinco. Para el partido no es lo importante, sí lo es la concentración, la atención, que tengamos", insiste.

"El año pasado jugamos la ida con una línea de cuatro y luego cambiamos a cinco. En la Copa empezamos con cinco y también fue mal. Hay cosas superiores al sistema: concentración constante. El Barça de Flick te hace daño continuamente, siendo verticales, ya no con la horizontalidad de otras épocas en Barcelona. Forma parte de su 'ADN'. Hay que analizar su fase defensiva y ofensiva para detectar sus debilidades y los problemas que te pueden generar. La otra vez no lo hicimos con ningún sistema", concluyó el entrenador en una rueda de prensa en la que relató cuál es su manual desde el punto de vista psicológico. Primero, exigencia, y luego, confianza para cada integrante del vestuario.