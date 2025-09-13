LaLiga manda al Valencia otra vez al lunes
LaLiga anuncia que el Alavés-Valencia de la jornada 9 se disputará el lunes 20 de octubre. El Valencia-Oviedo de la jornada 7 también se juega el lunes 29 de septiembre, afectando tanto a los locales como a los que acompañan al equipo
Andrés García
El Valencia CF se abona al lunes esta temporada 25/26. Así lo ha decidido LaLiga. El organismo que preside Javier Tebas ha vuelto a enviar al equipo de Carlos Corberán al lunes en la jornada 9 como ya hizo recientemente con el encuentro correspondiente a la jornada 7.
LALIGA ha hecho oficial este jueves los horarios de la jornada 9 de LALIGA EA SPORTS 2025-26, que arrancará el viernes 17 de octubre a partir de las 21:00h con el partido entre Real Oviedo y RCD Espanyol de Barcelona, y finalizará el lunes 20 con el duelo Deportivo Alavés - Valencia CF en Mendizorroza desde las 21:00h.
El Valencia también cerrará la jornada 7 que comenzará el viernes 26 de septiembre a las 21:00 con el partido entre el Girona FC y el RCD Espanyol y finalizará el lunes 29 con el encuentro entre el Valencia CF y el Real Oviedo en Mestalla.
Cinco partidos antes del parón
El partido contra el Alavés será el primero del Valencia después del segundo parón de selecciones de la temporada. Hasta entonces, el conjunto blanquinegro tendrá que jugar contra el Barcelona (14 de septiembre), Athletic (20 de septiembre), Espanyol (23 de septiembre), Oviedo (29 de septiembre) y Girona (4 de octubre).
