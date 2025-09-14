Hartos de tanta humillación contra el Barcelona

Otra humillación más contra el Barcelona. Otra más para la colección del Valencia de Corberán. Y van tres en muy poco tiempo para el sonrojo y la indignación de una afición que no se merece esta versión pequeña y acomplejada de su equipo. El conjunto blanquinegro no compareció en el Johan Cruyff y encajó seis goles que pudieron ser más. Una pobre imagen que mancha la historia del club, destapa las carencias de la plantilla y devuelve las dudas al equipo. No se puede hacer peor. El valencianismo merece una disculpa.

Nunca hubo partido. El Valencia salió íncomodo, inseguro y acomplejado desde el primer minuto. Sin precisión en la creación ni solidez en fase defensiva. Así de pequeño saltó el equipo al verde del Johan Cruyff. El Barça encontró demasiadas grietas en las dos líneas juntas con Hugo Duro arriba que planteó de inicio Corberán. El gol que rompió la lata costó en llegar, pero era cuestión de tiempo. El goteo de ocasiones del Barça fue contínuo desde el minuto uno con casi gol de Foulquier en propia puerta, parada de Agirrezabala a Ferran Torres y ocasiones de Fermín y Roony. El Barça lo hacía todo bien con Casadó, Pedri y Fermín campaban a sus anchas en el centro del campo. Solo le faltaba la definición.

Todo lo contrario que el Valencia. Al equipo blanquinegro le faltaba todo. Defendió mal, presionó sin orden y estuvo lento e impreciso en la salida de balón. Incapaz de lanzar cualquier transición rápida y aprovechar el espacio que debaja la defensa adelantada de Hansi Flick como se había trabajado toda la semana en Paterna. El 1-0 sobrevolaba en el ambiente y al final llegó en una jugada marca de la casa del Barça con pase de Cubarsí rompiendo líneas, pase magistral de Ferran al primer toque y definición perfecta de Fermín al palo largo. Agirrezabala para colmo pudo hacer más. El Valencia nunca encontró el camino y jamás pisó el área en la peor primera parte de la temporada. La inferioridad era manifiesta por sensaciones y por números: 11-0 en tiros al descanso.

Catástrofe en la segunda parte

Lo mejor para el Valencia era el resultado. El marcador mantenía vivo al equipo. Nada más. El descanso no cambió nada. Ferran tuvo la oportunidad de matar tras la reanudación. Si primer disparo su disparo se marchó milagrosamente al palo. El segundo, al torso de Julen. El Barça no necesitaba más de tres toques para desarmar el entramado defensivo del Valencia. Todo eran espacios en la fallida defensa de cinco. Ni intensidad ni concentración. El 2-0 llegó como consecuencia de una indecisión entre Copete y Agirrezabala. El central no estuvo contundente cuando debió atajar el centro de Rashford. Fermín encontró una autopista por dentro para poner el 3-0. La estirada de Julen no fue suficiente.

El Barça hacía lo que quería entre los 'olés' de sus aficionados. Diakhaby evitó el cuarto en la línea de gol. El Valencia era incapaz de reaccionar y, lejos de caer con la cabeza alta, bajó los brazos en otra humillación para la historia de la entidad de Mestalla. Raphina firmó el cuarto tras un despeje fallido de Gayà y Copete. El quinto lo puso Lewandowski encontrando espacios entre los centrales y poniendo el balón a la escuadra de Julen. El sexto, de vaselina. Un despropósito en toda regla. El Valencia solo disparó tres veces a puerta en todo el partido y fueron a partir del minuto 70 en las botas de Rioja y Ramazani. Joan García fue un espectador. Un drama. Y eso que no estaba Lamine Yamal.