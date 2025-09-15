El mensaje de Gayà tras la humillación ante el Barça
La goleada recibida por el Valencia CF en el Johan Cruyff pasó factura al vestuario
Javier Bengoa
Nadie se escapa de la foto de los culpables de la debacle del Valencia CF ante el FC Barcelona en el Johan Cruyff. Pareció más un partido de entrenamiento en el que los de Flick hacían lo que querían con un rival a su merced. Con el recuerdo todavía reciente de las goleadas recibidas el curso pasado tanto en LaLiga como en Copa del Rey, parece que cierto miedo se instauró en la memoria colectiva de los jugadores. De los que vivieron esos partidos y de los que ni eran valencianistas todavía. Tras la derrota, pocos dieron la cara. Carlos Corberán en rueda de prensa capeó el temporal como buenamente pudo y el capitán Gayà hizo lo propio al reconocer que se trata de un resultado que "duele mucho".
El lateral del Valencia calificó de dolorosa (6-0) la goleada ante el Barcelona, que, según ha admitido, parece que les tiene la "medida tomada". "Nosotros no hemos estado finos y parece que el Barça nos tiene la medida tomada", ha señalado el capitán del conjunto blanquinegro en declaraciones a Movistar LaLiga haciendo referencia a la goleada que su equipo ya encajó el curso pasado frente al conjunto azulgrana (7-1).
Respecto al encuentro de este domingo, Gayà reconoció que el segundo tanto azulgrana, obra de Raphinha, dejó tocado al Valencia. "No podemos perderle la cara al partido", ha lamentado. Hay que recordar que el equipo se fue al descanso con un comedido 1-0, a pesar de que la superioridad azulgrana era evidente y sólo dos paradones de Julen Agirrezabala y alguna buena acción defensiva evitó arrancar la segunda parte con un marcador insalvable. Eso sí, poco después de la reanudación y ya con la entrada del castigado Raphinha, el vendaval culé se impuso sin problema alguno en todas las líneas, dejando en evidencia varios fallos defensivos.
