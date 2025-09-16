¿Qué jugadores del Valencia CF terminan contrato a final de temporada?

Como cada curso, la dirección deportiva tendrá mucho trabajo. Ventas de jugadores, renovaciones, finalización de cesiones y nuevas llegadas... todo apunta a una nueva revolución en el vestuario valencianista con numerosas caras nuevas. Todavía falta mucho, prácticamente toda la temporada, pero ya ha quedado claro en muchas ocasiones que las prisas no son buenas y es importante tener la sartén por el mango de cara a futuras negociaciones. En este sentido y cada uno con sus particularidades, son ocho los futbolistas que, en estos momentos, terminan su vinculación con el Valencia CF a final de temporada.

El primer apartado es el de los cedidos. Julen Agirrezabala, Lucas Beltrán y Largie Ramazani han recalado en Mestalla tras firmar un año a préstamo. Su futuro posterior es incierto y habrá que esperar para ver si Ron Gourlay intenta ampliar una u otra vinculación.

Por otro lado, encontramos varios jugadores que terminan contrato. Stole Dimitrievski y Cristian Rivero son los porteros que luchan por el puesto desde la suplencia y la Copa del Rey será quien señale definitivamente a quién le confía Corberán la sombra de Agirrezabala. En principio, ninguno de ellos seguirá más allá del mes de junio. Caso similar al de Eray Cömert, que siguió en Valencia al no ficharse otro central más allá de Copete tras las importantes salidas de Mosquera y Yarek.

Luis Rioja y Thierry Rendall

El extremo andaluz es un fijo en los planes de Corberán y, aunque termina contrato en 2026, será renovado de manera automática si disputa por lo menos 45 minutos en una serie de encuentros. Si no hay lesiones por medio, todo apunta a que se ampliará el contrato por un año más en Navidad. De todas formas, no es descartable que la entidad le ponga antes un nuevo contrato sobre la mesa. Se lo ha ganado.

En principio, también es de esperar una ampliación de contrato de Thierry. El lateral luso regresó esta pasada jornada al verde tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego diez meses. En caso de que Corberán cuente con él, todo apunta a que se le ofrecerá una ampliación contractual.