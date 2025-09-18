Valencia-Athletic: Solo un club tiene marcado el objetivo

El presidente del Athletic Club Jon Uriarte compareció este jueves en rueda de prensa junto al Director General de Fútbol Mikel González para hacer una valoración del mercado y marcar los objetivos de la temporada. A diferencia de lo que sucede en el Valencia CF, el presidente del conjunto vasco marcó el objetivo de forma pública y clara: "El objetivo es volver a Europa vía Liga y llegar lo más lejos posible en el resto de competiciones»

El objetivo es clasificarse para Europa. La vía natural es a través de la Liga, que es la competición que te pone en tu sitio, pero no nos pondremos límites en ninguna de las otras tres competiciones, aunque están condicionados por los sorteos y calendarios. La Copa es el torneo más especial para los athleticzales, pero es un torneo en el que el sorteo tiene más peso", explicó en sala de prensa.

"El reto del Athletic cada vez es mayor, la mejora continua cada vez es más difícil. Es fundamental combinar ambición con humidad, en el momento que nos creamos más de lo que somos, tendremos un problema. La Champions es una oportunidad y un reto, pero no podemos hipotecar la temporada por la Champions, hay que intentar que el equipo no baje el nivel en las otras tres competiciones”, añadió.

El Valencia, sin objetivo

El Athletic arranca la temporada con objetivo, el Valencia no. Carlos Corberán fue preguntado al respecto ante el silencio institucional y su respuesta, como es lógico, fue "hacer del Valencia un equipo competitivo" esquivando la palabra Europa. A él no le corrresponde marcar el objetivo. "A medio y largo plazo, el objetivo es que el Valencia CF sea siempre un equipo competitivo y movilicemos a la gente. Que seamos capaces de nutrir a nuestra afición. Cuanto más les damos, más recibimos. El objetivo es que compitamos siempre, que defendamos nuestro escudo siempre", defendió.

Repreguntado al respecto en la previa del Barcelona-Valencia, Corberán no se salió del guion del partido a partido y la competitividad. "Mi objetivo nunca ha cambiado y es hacer al Valencia lo más competitivo posible, y hacerlo lo más competitivo posible en cada partido y cuando lo conseguimos, orgullosos y a preparar el siguiente partido. Y cuándo no, pues nos levantamos y a preparar el siguiente partido para ser lo más competitivo.