Alineaciones oficiales del Valencia CF - Athletic Club
Valencia CF y Athletic Club se ven las caras este sábado en Mestalla y ambos equipos llegan a la cita tras perder un encuentro importante
Javier Bengoa
Valencia CF y Athletic Club se ven las caras este sábado en Mestalla. Ambos equipos necesitan ganar, especialmente los de Corberán tras el varapalo recibido contra el Barça en el Johan Cruyff. El curso pasado, tras sendas goleadas encajadas contra los culés tanto en LaLiga como en Copa del Rey, el Valencia CF logró sobreponerse y llevarse los tres puntos. Ahora toca ajusticiar a los de Ernesto Valverde, que llegan tras perder en su debut en Champions ante el Arsenal.
Con este panorama y sin resolver dudas al respecto el técnico en rueda de prensa, todo hace indicar que serán pocos los cambios aplicados en el once inicial.
En la portería se mantiene Agirrezabala, cedido precisamente por el Athletic Club, pero que no cuenta con cláusula del miedo y podrá ser alineado. La defensa la formarán, en línea de cuatro: Gayà, Diakhaby, Tárrega y Foulquier. Cierto que Copete y Thierry también tienen opciones de cara a la segunda parte.
El centro del campo lo formarán Santamaría y Guerra, dejando las bandas para Rioja y Diego López, aunque se espera que hombres como Ramazani tengan minutos en la seguda parte. En ataque se mantiene Danjuma como punta de lanza, aunque en esta ocasión estará acompañado por Dani Raba en busca de generar espacios y disparos desde el borde del área.
Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Guerra; Rioja, Diego López, Dani Raba y Danjuma.
Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Paredes, Vivian, Areso; Jauregizar, Galarreta, Sancet; Navarro, Iñaki Williams y Berenguer.
