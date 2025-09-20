El Valencia busca la reacción ante un Athletic mermado

Valencia CF y Athletic disputan esta noche en Mestalla un partido en que los valencianistas quieren redimirse de la goleada recibida ante el Barcelona el domingo pasado, y en el que los vascos quieren retomar la senda positiva ya que fueron sorprendidos en casa por el Alavés y cayeron ante el Arsenal en la Champions.

Carlos Corberán reconoció que el 6-0 en Can Barça ha dejado «una semana muy dura» tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores. Además, como ocurrió en la temporada pasada llamó a convertir ese «dolor» en «energía positiva», que permita sumar un nuevo triunfo en casa. El míster tiene a todos sus futbolistas disponibles pero las dudas están en si Ramazani y Raba podrían entrar en el once titular, en detrimento de Luis Rioja y Hugo Duro. La vuelta al 4-4-2 parece segura después de que el 5-3-2 no funcionara la semana pasada. En cuanto a otras circunstancias, el club ha anunciado que antes del partido se va a rendir homenaje a Jaume Doménech, ‘el Gat d’Almenara’, «en una despedida que promete ser tan cálida como merecida». Por su parte, el entrenador del Athletic Ernesto Valverde reconoció que su equipo está echando mucho de menos a Nico Williams, el mejor futbolista español con permiso de Pedri y Lamine Yamal. «Me gustaría contar con Nico antes del parón, es importante y le echamos de menos, aunque tenemos jugadores para suplirle. Es muy importante porque desequilibra al rival», dijo en rueda de prensa.

El txingurri cumple sanción y no podrá estar en el banquillo. Verá el partido desde la grada cosa que lleva «muy mal. Es difícil para el entrenador. Solo me queda esta semana, que hay tres partidos. Estás muy lejos, tienes poca interacción con los jugadores. Tratas de ponerte en situación, pero es difícil», subrayó. Pese a las ausencias de Nico y Beñat Prados por lesión, y de Yeray, por sanción, los leones presentarán un equipo muy competitivo al que en las últimas temporadas Mestalla se le da muy bien. Iñaki Williams, Sancet y Berenguer son las grandes amenazas de los vascos. De momento, Laporte no estará disponible según lo anunciado por Valverde. De cualquier modo, el Valencia tiene que dar un paso al frente y comenzar a sumar de 3 en 3.