Vídeo | Este es el audio de VAR de la roja a Vivian ante el Valencia CF

La RFEF compartió la pasada madrugada la prueba de las conversaciones entre Ortiz Arias, árbitro madrileño del Valencia CF - Athletic Club. El colegiado no tuvo muchas dificultades, ni tampoco polémicas en las áreas. Tampoco muchos errores, más allá de alguna falta que pudo costar una amarilla a Sancet. Eso sí, todo su trabajo se puso bajo la lupa en el minuto 60, tras una infracción de Dani Vivian sobre Baptiste Santamaría.

El centrocampista galo realizó una buena jugada de ataque y en un momento dado controló una pelota orientada para marcharse del defensa internacional, que movió la cintura lo justo para derribar a Santamaría. Vivian era el último jugador de campo del Athletic y, aunque la pelota no iba en dirección a portería y había varios metros antes de alcanzar el área de Unai Simón, estaba claro que se trataba de una ocasión manifiesta de gol.

En un primer instante, Ortiz Arias señaló la falta, pero lo dejó en una simple amarilla. Gayà no tardó ni medio segundo en correr para protestar la decisión, estimando que si se trataba de una clara ocasión, debía ser traducida en roja directa. No lo veía así el árbitro madrileño, pero desde el VAR decidieron mandarle al monitor para revisar la jugada. Una vez revisada en la banda, volvió al verde para mutar el color de la cartulina y dejar al Athletic con un jugador menos durante prácticamente media hora.

Este es el audio de VAR de la roja a Vivian ante el Valencia CF

Una docena de minutos después, la superioridad valencianista que ya venía mostrándose desde la reanudación del encuentro, se tradujo en el primer gol del encuentro. Fue Santamaría aprovechando el gran centro de Javi Guerra desde el banderín de córner. Ya en la recta final, Hugo Duro anotó el definitivo 2-0 precisamente tras asistencia del galo.