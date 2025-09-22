Equipo de segundas partes, temblores en Singapur

Las segundas partes del Valencia en Mestalla son las buenas. El equipo de Corberán protagoniza inicios de partido preocupantes. Ha sucedido en los cinco encuentros disputados del presente campeonato. Todos los rivales se le suben a las barbas, le superan con claridad y lo ponen contra las cuerdas. El Athletic, sin ir más lejos. Sin embargo, en los tres duelos celebrados en Mestalla, los locales consiguen dar la vuelta a la tortilla y acaban por evitar el naufragio. A medida que pasan los minutos el panorama va cambiando, el Valencia logra centrarse a la vez que el rival cede en su dominio. Las dos victorias se han conseguido con la portería a cero. Otro dato revelador es que en ambos casos, el primer gol nació en un saque de esquina. La pizarra funciona. De la media docena de goles marcados, cinco se han obtenido en la segunda mitad, y dos en tiempo de prolongación. La irregularidad en el juego se hace más palpable como visitante. El balance se comenta solo, da pena. Mañana, en el campo del Espanyol, nueva oportunidad.

Los cimientos de Meriton temblaron. A raíz del reciente ultimátum de la alcaldesa, Peter Lim convocó de urgencia a “su” consejo de administración. El presidente ausente dejó el Pokemon, abandonó su cuenta de Instagram, y atendió con diligencia la situación. Kiat, en esos días, también había concedido una pseudo-entrevista a un medio de Singapur- por supuesto-, para hablar sobre el club de Mestalla. En la misma dejó constancia, una vez más, de su nivel con una variada sarta de memeces. El nieto del pescador estudió la gravedad del asunto y planeó desplazarse con urgencia al Cap i Casal. Las palabras de Catalá sonaron a amenaza definitiva, en la forma y en el fondo. Los Lim están aterrorizados por el desafío lanzado desde la alcaldía. Al sainete que no cesa se había unido días antes, en una entrevista en estas mismas páginas, la delegada del gobierno y aspirante a la alcaldía en 2027 por el PSOE. Preguntada Pilar Bernabé por las obras del futuro estadio, respondió con evasivas y ataques al PP. No hubo un pronunciamiento claro ni ahondó en la contradicción que representa votar lo mismo que la formación a la que critica.

El himno al servicio de la causa. Alguna mente brillante de la filial local de Meriton decidió, hace tiempo, que había que ambientar los prolegómenos de los partidos en Mestalla con las notas vibrantes del himno oficial de todos los valencianos. Dicho y hecho. En época de vacas esqueléticas, cualquier recurso que toque la fibra sirve para contentar a la gente, desviar la atención sobre la cruda situación del club, y alegrar los corazones de los pobres aficionados. La obra del maestro Serrano y la letra de Thous va como anillo al dedo. En una entidad donde la desfachatez campa a sus anchas, la medida prosperó, sin valorar el coste que acarrea por la representatividad del himno y la solemnidad que merece. El club aparcó el «Amunt València», no se ha preocupado en explorar otras opciones, y ha tirado por el camino más fácil. Expertos consumados en demagogia, tras el varapalo de Barcelona, prepararon a conciencia el prólogo del partido del sábado con el objetivo de minimizar las posibles críticas de la grada. Subieron al máximo los decibelios de la música y enviaron un claro mensaje: «Per a ofrenar noves glòries a Singapur».

Aviso a navegantes. La Audiencia Provincial de Valencia le ha sacado los colores a la Fiscalía y al juzgado nº 19 que decidió archivar, sin más, una querella presentada por Miguel Zorío por presuntos delitos cometidos desde la actual administración del Valencia CF. La ligereza y la rapidez con que juez y fiscal cerraron el asunto invitan a la suspicacia. Ni siquiera se preocuparon en motivar las razones de su decisión, algo que esta instancia les ha afeado en respuesta al recurso presentado por los demandantes. El asunto se despachó vulnerando los más elementales principios de rigor jurídico. La nula implicación de ambos estamentos en el asunto motiva serias dudas sobre el interés real por conocer el fondo del tema. Es más fácil copiar y pegar.