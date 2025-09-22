El omnipresente Santamaría vivió su gran noche en Valencia

Baptiste Santamaría vivió su primera gran noche como futbolista del Valencia CF. Una noche en Mestalla que no olvidará. Cuando el equipo estaba contra las cuerdas, tras una primera parte horrible y, sobre todo, tras el batacazo del Johan Cruyff, la aparición del francés cambió el sino del partido. A los 58 minutos provocó la acción que terminó en roja a Dani Vivian, después anotó de cabeza el gol que rompió el partido en un saque de esquina y redondeó su actuación con la asistencia a Hugo Duro en el 2-0 final.

La incidencia de Santamaría, además, fue más allá de sus apariciones en los momentos decisivos del encuentro. A lo largo de los 90 minutos, el francés se erigió en un ejemplo a seguir. Hizo lo que hay que hacer cuando las cosas no salen, no bajar los brazos jamás. Sin duda, una actuación espejo para el vestuario del Valencia. Corrió cuando el equipo apenas tuvo balón en una primera parte excesivamente gris, y corrió empujando a sus compañeros en una segunda mitad en la que la imagen cambió desde la entrada al césped tras la charla del descanso de Carlos Corberán.

El correcaminos del Valencia

El exjugador del Rennes recorrió 12,139 kilómetros, más que ningún otro de los futbolista presentes en el partido. Después de las cinco primeras jornadas, la media de distancia recorrida por los jugadores de la Liga es de 9,571 km, tres menos de los completados por Baptiste frente al Athletic.

«Marcar un gol en Mestalla es increíble, me gustaría hacer alguno más -bromeó-. Quiero dar muchas gracias a los aficionados del Valencia, estoy contento por poder jugar en este estadio», comentó en VCF Media. El francés se mostró pletórico en sus declaraciones, fruto de un partido en el que su influencia en la reacción fue absoluta. Ofreció al equipo un 84 % de acierto en el pase, generó dos ocasiones de gol, libró dos de tres regates con éxito, ganó cinco de ocho duelos y completó cuatro de sus cinco envíos en largo. Santamaría se convirtió en el hombre clave del cambio experimentado en los segundos 45 minutos. Con su mayor presencia en el partido, revirtió el acierto del pase, la posesión y la llegada a gol... Todo ello, gracias también a un apecto sustancial para hacer que lo demás funcioné, la intensidad. El galo lideró el aumento en los duelos ganados. El Athletic se impuso en todo tipo de duelos en el primer tiempo (20-24), pero la situación viró tras la reanudación. El Valencia se impuso en 26 duelos mientras que los leones se quedaron solo en 17. Según datos facilitados por el club, Baptiste concluyó el choque como el tercer futbolista del Valencia -detrás de Tárrega y Javi Guerra- con más volumen de juego. Intervino en 57 acciones, por encima de la media de la Liga (50).

Asimismo, fue el tercero, también tras Tárrega y Guerra, con más participación ofensiva sumando 49 acciones. El francés comandó junto a Ohian Sancet la tabla de acciones con alto impacto ofensivo (3). Y, en lo defensivo, estuvo en lo alto en el ranking de robos con cuatro.

Un partido para enmarcar el de Baptiste Santamaría, y un ejemplo el suyo de intensidad y concentración para un Valencia que necesita activarse en mayor medida desde el minuto 1 de los partidos. Las primeras partes han sido la principal rémora del conjunto de Carlos Corberán en este arranque de Liga, en el que ha sumado siete puntos de 15 posibles (47 %).