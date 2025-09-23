Corberán: «Los jugadores están jodidos porque tenían los 3 puntos»

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo después del empate ‘in extremis’ de ayer contra el Espanyol en el RCDE Stadium (2-2) que su equipo debe «asumir la responsabilidad por recibir dos goles a balón parado». El técnico de Cheste, en rueda de prensa tras el choque, calificó la última falta como «dudosa». En esa última acción de estrategia, en el minuto 96, el cuadro blanquiazul logró el empate gracias a un remate de Puado.

El preparador, de todas formas, ensalzó la actitud de su equipo: «He visto a mis jugadores resistir y mantenerse en los momentos de dificultad, pero hemos sufrido en el empate en la última jugada y a balón parado». Corberán apuntó que el Valencia estuvo «cerca de conseguir los tres puntos» y que en el tramo final del encuentro el Espanyol les «ganó la espalda» al estar desubicados en el terreno de juego.

«Seguir creciendo»

El entrenador valencianista avanzado que el bloque «no va a parar de competir» e instó a sus futbolistas a «seguir creciendo». «Los jugadores están jodidos porque tenían cerca los tres puntos, peros y esa tiene que ser la línea para conseguir la victorias que queremos en casa y fuera», reflexionó al ser preguntado por qué le falta al equipo para ganar a domicilio. «Insistir cuando hacemos las cosas buenas, resistir en los momentos de dificultad cuando juegas lejos de Mestalla», añadió.

En cuanto al análisis del coque con los ‘periquitos’, Corberán destacó: «El equipo para mí ha estado cerca de conseguir tres puntos. Ha habido una primera media hora donde el Valencia CF ha sido superior al Espanyol y ha dominado el juego. Los últimos 15 minutos hemos querido ser demasiado agresivos en defensa, nos hemos desubicado y nos han ganado la espalda. Ellos han conseguido ganarnos la espalda y generar ocasiones. En la segunda parte nos hemos ajustado mejor y llega el empate en una jugada a balón paradoy me ha gustado la reacción. A partir de ahí juegan en casa, han jugado muy ofensivos, hemos tenido opciones de en alguna contra haber acabado alguna jugada. He visto a mi equipo resistir, mantenerse en los momentos de dificultad. Desafortunadamente hemos sufrido el empate en la última jugada y a balón parado».

Por otro lado, el delantero del Valencia Hugo Duro reconoció que tanto sus compañeros como él estaban «muy fastidiados» por haber cedido el empate contra el Espanyol en la última jugada del partido. El futbolista, en declaraciones a Movistar, explicó que el partido es «de diez». «Es una lástima que con el trabajo que hemos hecho nos metan dos goles a balón parado. Es algo que debemos mejorar», afirmó.

Duro comentó que el Valencia defendió bien y aseguró que su portero estuvo «espectacular». En cualquier caso, lamentó la última jugada: «Yo creo que no es falta, pero el árbitro lo decidió así. El colegiado lo hace lo mejor que puede, pero es culpa nuestra por no haberlo defendido bien».

Preguntado por su gol, el atacante apuntó que esto «no importa» y se centró en el colectivo. «Mientras el equipo se deje todo poco se le puede decir», zanjó.