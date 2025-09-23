Regreso a Barcelona para ahuyentar miedos lejos de casa

Mismo escenario, distinto rival. Una semana después del doloroso 6-0 en el Johan Cruyff frente al FC Barcelona, el Valencia CF vuelve a la Ciudad Condal para tratar de superar los miedos que le persiguen como visitante en los últimos años, y que cuando ha estado enfrente el conjunto de Hansi Flick se convirtieron en pesadillas en este 2025. Hoy el oponente será el Espanyol de Manolo González, un equipo que ha empezado la temporada transformando su estadio, el RCDE Stadium, en un fortín.

Tres puntos separan a Espanyol, cuarto con 10, y Valencia, undécimo, con 7. A priori, cualquiera sentiría alivio viajando a Barcelona para jugar en territorio ‘perico’ en vez de en Can Barça. La realidad hoy, sin embargo, invita a los de Carlos Corberán a mantener la guardia alta y la actitud mostrada en la segunda parte del choque ante el Athletic, y deshacerse de la vista hasta ahora en casi todos los inicios de partido.

El cuerpo técnico valencianista ha tratado de hacer ver al grupo en las pocas horas posteriores a la victoria frente a los leones (2-0) que la intensidad con la que se entra a los partidos debe aumentar. Sobre todo, lejos de casa, donde el calor o la exigencia de Mestalla no van a estar para tirar de ellos.

El crecimiento en la clasificación se sustenta por mejorar la puesta en escena de Pamplona y Barcelona. Además, el vestuario está bajo aviso: el Espanyol no perdona. Nueve de sus 10 puntos los ha logrado en casa. Los de González confían en su fortaleza en el RCDE Stadium, en el que han vencido en los tres encuentros previos: Atlético (2-1), Osasuna (1-0) y Mallorca (3-2). Este último, incluso, con un jugador menos desde el ecuador del duelo por la roja directa que vio por protestar uno de sus jugadores clave, Pere Milla.

Precisamente, el ex del Elche, sancionado por segunda jornada, será la única baja en un Espanyol que es el mejor local de la Liga con un pleno de victorias junto al Villarreal y el Real Madrid. Justamente, solo los blancos han sido capaces de imponerse hasta la fecha al rival ‘periquito’. Fue este fin de semana con goles en el Santiago Bernabéu de Militao y Mbappé. El otro punto de los espanyolistas se dio en Anoeta con un empate a dos con la Real Sociedad.

Cuarto como local de la competición, con siete puntos y los mismos seis goles en casa que el Espanyol, el Valencia va a Cornellà-El Prat con la misión de corregir una tendencia pobrísima a domicilio que data de abril de 2024. La escasez de puntos lejos de casa fue la razón que empezó a derruir lo construido por Baraja y, en la actualidad, sigue siendo una asignatura pendiente a las órdenes de Corberán desde enero. Tras la derrota contra el Barcelona, los murciélagos con el técnico de Cheste tan solo han sumado 12 de 36 puntos en 12 encuentros de Liga entre la temporada anterior y la presente lejos de València.