Agirrezabala da un paso al frente

Después de un comienzo 'dubitativo', la mejor noticia que dejan los dos partidos posteriores a la debacle de Barcelona ha sido el paso al frente de Julen Agirrezabala con dos actuaciones que han dado puntos al Valencia CF. Contra el Athletic Club mantuvo al equipo vivo en una nefasta primera parte y ante el Espanyol se hizo enorme para que el equipo acabase sumando un punto en un encuentró que mereció perder.

El guardameta 'vasco' qiedó, como todos, señalado en el estadi Johan Cruyff y venía de varias jornadas en las que había dejado buenos fundamentos técnicos, pero se le achacó no dar ese 'plus' que da puntos al equipo desde la portería. Dicho y hecho, porque de los últimos cuatro puntos que el Valencia CF se ha adjudicado a su casillero buena parte de culpa la tiene el portero.

Julen sacando de puerta contra el Espanyol / LaLiga

Una actuación 'top'

La del RCD Stadium, de hecho, es la gran exhibición hasta la fecha. Por la enorme cantidad de paradas (6), por su plasticidad y por su dificultad. La mejor de todas, la que le sacó sobre la bocina a Puado en un disparo a bocajarro en la que fue abajo con unos grandes reflejos. Pudo suponer la victoria, pero minutos más tarde el equipo defendió fatal la última acción a pelota parada.

Los datos avalan su partido. De esas seis paradas, tres fueron a disparos recibidos desde dentro del área. Además, el vasco tuvo éxito en la salida por alto y despejó hasta seis balones. A esto, además, se le suman varias acciones del encuentro en las que estuvo bien posicionado para que abortar balones largos del Espanyol.

El segundo de LaLiga

A expensas de que se acabe la jornada, por otra parte, Julen se colocó como segundo portero con más paradas de todo el campeonato de Liga con 23, solamente por detrás de Aarón Escandell que lleva 27 y ganando precisamente a Dmitrovic (22).

El problema que esconde

Estas cifras tienen la positiva lectura de que Julen está encontrando buenas sensaciones y caminando hacia su mejor versión, pero tiene también otra negativa: el Valencia está siendo frágil y concesivo en defensa. Y eso que los dos centrales fueron los mejores junto con el portero, pero estructuralmente al conjunto de Carlos Corberán le está costando hacerse fuerte y ser sólido.

Los datos, en este caso, tampoc mienten y es que el Valencia es el cuarto equipo de toda LaLiga al que más veces le disparan con una media de 16 tiros recibidos por partido. Solamente están peor en este registro Levante, Real Oviedo y Girona.