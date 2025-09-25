Bruselas reactiva la multa de más de 23 millones al Valencia CF por los avales del IVF de 2009

La Unión Europea vuelve a la carga contra tres clubes de la Comunitat Valenciana; Valencia CF, Elche y Hércules, por las supuestas ayudas estatales ilegales tras los préstamos concedidos, a través de sus respectivas fundaciones, por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) hace ya casi 15 años en el caso del Valencia CF y una década y media, en 2011, en el caso del Hércules y Elche.

El asunto parecía cerrado y enterrado, tras varios años de procesos en los que, en primer lugar, la razón dio la espalda a los clubes deportivos en julio de 2016, condenados a multas millonarias (23 millones de euros los valencianistas, más de 7 millones los alicantinos y más de 4 los ilicitanos, incluyendo los intereses). En el caso del Valencia CF, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea validó en 2022 como legales las ayudas públicas que el Valencia CF recibió entre 2009 y 2010 del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y que la Comisión Europea había considerado ilegales en 2016, por lo que exigía 20,4 millones de euros al club español en concepto de multa más lo intereses.

Con respecto a los casos de Hércules y Elche, fueron anuladas entre los años 2019 y 2020 por "errores manifiestos" de la Comisión Europea, como no tener en cuenta la situación de las respectivas fundaciones, no tomar en consideración hipotecas concedidas como contragarantía ni recapitalizaciones para apreciar el valor de las acciones pignoradas o no probar suficientemente alguna de sus conclusiones, entre otras.

Informes y documentos

Más de cinco años después, la carpeta ha vuelto a abrirse por el interés del ente europeo, según ha informado Valencia Plaza, en recibir una serie de informes y documentos, solicitados al IVF, acerca de estos casos que, además del Valencia CF, también afecta a Elche y Hércules. Hay que recordar que los tres clubes recibieron en su día, siempre a través de sus fundaciones, préstamos de la entidad autonómica. El Valencia recibió un aval público del IVF en 2009 para un préstamo de 75 millones de Bancaja. Este préstamo y su aval en 6 millones un año más tarde. En los casos alicantinos, fueron de 18 millones de euros (Hércules) y 14 (Elche C.F).

Esta medida, unida a otras que afectaron a más equipos españoles (Real Madrid, Barcelona, Athletic...), desataron el malestar entre otros clubes de fútbol del continente, al considerar que de manera estatal se estaba inyectando dinero a los equipos que, en los casos valencianos, eran Sociedades Anónimas Deportivas. La denuncia llegó a Bruselas y desde allí se procedió a tratar de verificar si se había incurrido en alguna ilegalidad. Tras un lustro de decisiones variables, Valencia CF, Elche y Hércules parecían haberse librado de la culpa... al menos hasta ahora.

Si el caso se pone nuevamente en marcha faltaría conocer la nueva estrategia que lleve a cabo la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Competencia, encabezada en estos momentos por la española Teresa Ribera, ministra entre 2018 y 2024, para poner en jaque a los tres clubes valencianos: Valencia CF, Elche y Hércules.

De momento, los clubes han sido informados del tema y preparan sus argumentos para recuperar una defensa que ya tuvieron que afrontar en el pasado.

Zorío: "Meriton debe pagar la multa de la Comisión Europea y no el Valencia CF"

Miguel Zorío ya pidió en 2017 al IVF y al Valencia CF que garanticen el pago por parte de Peter Lim, tal y como determina la Comisión Europea. Como ya anunció en la última Junta General de ese año, Zorío afirmó que tal y como recoge la resolución de la Comisión Europea de 4 de Julio de 2007, en sus artículos 63 (página 23) y 130 página 38), el beneficiario de las presuntas ayudas ilegales es el propietario del Valencia CF SAD, Meriton y Peter Lim.