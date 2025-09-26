Europa vuelve a investigar al Valencia CF por presuntas ayudas ilegales a su Fundación

La Comisión Europea, en concreto la Dirección General de la Competencia, ha reabierto una investigación relacionada con el Valencia CF, el Elche CF y el Hércules CF, que podría acabar obligando al club valenciano a pagar una multa de 23 millones, por haber recibido unas supuestas ayudas estatales, lo que contraviene las normativas de competencia que imperan en la Unión Europea y en el mercado económico europeo. En concreto, la CE, cuya vicepresidenta es la socialista Teresa Ribera, ha reabierto unos expedientee que ya habían sido juzgados por los tribunales europeos, dándoles la razón al Valencia CF y a los dos clubes alicantinos. En 2009, el Valencia CF, a través de la Fundación Valencia CF recibió un aval público del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dependiente de la Generalitat Valenciana, que le permitió recibir un préstamo de la extinta Bancaja -entonces banca pública valenciana- por valor de 75 millones. Con esos fondos, la Fundación VCF adquirió la mayoría accionarial del club. Además, un año después, se amplió este préstamo en 6 millones, para refinanciar el grueso del capital prestado así como los intereses. En el caso, del Hércules, recibió del IVF, también a través de su fundación, un préstamo de 18 millones, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM); mientras que el Elche, también a través de su fundación, ingresó 14 millones, prestados por la CAM y el Banco de Valencia.

El quid de la cuestión reside en que hubo una serie de clubes europeos que denunciaron ante las autoridades de la CE porque entendían que estas operaciones de financiación suponían unas ayudas estatales encubiertas a tres sociedades anónimas deportivas y que alteraban la libre competencia entre empresas. En primera instancia, en 2016; y luego, en segunda, en 2018, Bruselas sancionó con multas de 23 millones (al Valencia CF), y de 7 millones y 4, respectivamente a Hércules y Elche. Todas esas cantidades ya incluían los intereses correspondientes. Las sociedades anónimas deportivas emprendieron una batalla judicial, de común acuerdo con el IVF y la Generalitat, para justificar la legalidad del proceso y evitar estas multas millonarias. Y lo cierto es que ganaron en el Tribunal General de la Unión Europea, el Hércules, 2019, y el Elche en 2020; y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Valencia CF, en 2020. Estos altos tribunales europeos reprendieron a la CE y le achacaron que no había reunido suficientes elementos probatorios para condenar a los tres clubes por esta supuesta situación de ventaja o competencia ilegal respecto a otros clubes de su competencia. También alertaron los tribunales de que no se había reunido suficiente información sobre el estado económico de las tres SAD's ni sobre las fundaciones.

Ahora, la Dirección General de Competencia ha vuelto a reabrir el caso y a reclamar más documentación al IVF. Los propios clubes han sido informados por el organismo de la Generalitat, y ya preparan sus defensas, ante un asunto que parecía que estaba juzgado y archivado. Ayer Levante-EMV se puso en contacto con el Valencia CF para su recabar su versión sobre este asunto pero no obtuvo ninguna respuesta oficial. Sobre este tema, el portavoz de Marea Valencianista y opositor a Peter Lim, Miguel Zorío ya reclamó en la junta de accionistas de 2017 que fuera el máximo accionista del club y su empresa Meriton quien pagara esta multa, si finalmente de materializa, pues indirectamente también se habría beneficiado de estas ayudas ilegales, según la tesis de este accionista contrario a Peter LIm. Todo ello, pese a que el empresario singapurense no llegó al Valencia CF hasta 2014 y por tanto no era responsable de esta gestión relacionada con el préstamo. Ahora, las posibles consecuencias sí deberá gestionarlas y asumirlas, en tanto, que dueño del club.