El Valencia CF hace oficial la renovación de André Almeida

El Valencia CF ha hecho oficial la renovación del centrocampista André Almeida hasta junio de 2029. Esta noticia fue avanzada hace un par de semanas por Levante-EMV y Superdeporte, y se ha publicado ahora en los canales oficiales del club.

El club ha hecho público este comunicado en su cuenta de 'X':

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la ampliación contractual de André Almeida hasta el 2029.

El futbolista portugués de 25 años (30/05/2000) extiende su vinculación con el Club un año más, reafirmando así su continuidad y su compromiso a largo plazo como valencianista.

Después de tres temporadas en el Camp de Mestalla, André Almeida da un nuevo paso en su carrera con el objetivo de seguir creciendo con la camiseta del Valencia CF y aportar talento al centro del campo del equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.

Desde su llegada en verano de 2022 procedente del Vitória Guimarães SC, el ‘10’ ha disputado 96 partidos oficiales como valencianista entre LALIGA EA SPORTS, la Copa del Rey y la Supercopa de España".

Almeida sonó este verano como uno de los jugadores que podría marcharse traspasado al fútbol turco para dejar dinero en caja, sin embargo, no llegaron ofertas económicas que satisfacieran al club y ahora ha renovado. Eso sí con una mejora de su contrato ya que era uno de los futbolistas peor pagados de la plantilla.

El entrenador Carlos Corberán cuenta con el talentoso centrocampista portugués al que una lesión no le ha dejado su mejor versión.