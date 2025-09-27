Europa mete presión a Peter Lim con una posible multa millonaria

La reapertura de la investigación de la Comisión Europea al Valencia CF por posibles ayudas públicas ilegales recibidas en 2009 y 2010, a través de un aval concedido a la Fundación Valencia CF, supone un grave problema para la actual propiedad del club, personaficada en Peter Lim. El empresario singapurense y Meriton, accionistas mayoritarios de la sociedad anónima deportiva, se enfrentan a la amenaza de una multa de 23 millones de euros, que a medio plazo, habrá que ver cómo impacta en la cuenta de resultados de la entidad.

Hasta este lunes, 30 de septiembre, el Valencia CF y la Generalitat tienen un ajustado margen de tiempo para presentar nueva documentación ante la CE y para armar una nueva defensa jurídica que trate de liberar al club de pagar esta multa millonaria. El problema lo hereda Lim del anterior propietario del Valencia CF, la Fundación VCF. Y también el actual Consell de Carlos Mazón, del gobierno autonómico de Francesc Camps que utilizó esta fórmula para inyectar 81 millones en el capital accionarial de un equipo de fútbol, con el objetivo de que no cayera en manos de un grupo inversor, Dalport, que generaba muchas suspicacias en la opinión pública y en la afición. El resultado es que la estabilidad social del Valencia CF, ya de por si muy agitada por el rechazo a la gestión del empresario singapurés, entra en un nuevo escenario de incertidumbre.

El club deberá valorar cómo consignar parte de ese dinero en sus cuentas como un gasto negativo e imprevisto, e iniciar un proceso judicial en Europa. ¿Hasta que punto condicionará el día a día del club la amenaza de esta multa millonaria? Irá viéndose poco a poco. A medida que este nuevo expediente sancionador avance o no en Europa. Mientras, aquí, los grupos opositores organizados como Marea Valencianista, ya han reclamado que sea el propio Lim y no el Valencia CF quien pague esa sanción si se materializa. Este nuevo frente institucional y judicial, si se confirma, da alas a quienes quieren ver fuera del club al empresario singapurense.

La decisión de la CE ha pillado por sorpresa a la Generalitat, al Instituto Valenciano de Finanzas y al propio club, que daban por cerrado el litigio en el que fueron absueltos. Todo apunta que el elemento central de la investigación de Europa se centra esta vez en el hecho de que una institución pública aportara, de forma irregular presuntamente, una millonada a una empresa privada y la reflotara a través d e una fundación. Ello alteraría la libre competencia entre empresas, esto es, entre las sociedades anónimas deportivas, que operan en la Unión Europea. Y más, con un aval público del IVF como garantía para obtener un préstamo millonario.