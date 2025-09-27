El parte médico de Corberán sobre Agirrezabala y Foulquier
El lateral no entrenó este sábado y el portero solo completó una parte de la sesión. Corberán explica que está "ajustando cargas" y es optimista
Andrés García
Carlos Corberán confía en que Julen Agirrezabala defienda la portería del Valencia este lunes contra el Real Oviedo en Mestalla. El vasco solo ha completado una parte del entrenamiento por los problemas musculares en el isquio que arrastra desde los últimos días y le han impedido ejercitarse con normalidad esta semana en la ciudad deportiva de Paterna. A pesar de su ausencia, el técnico es optimismo con su participación. Según ha explicado, se trata de una "dosificación de cargas".
“Julen venía con alguna molestia. Hemos estado dosificando su carga para que llegue al partido. Algo parecido a la situación de Foulquier que no entrenó por un ajuste de carga”, explicó Corberán en sala de prensa.
Dimitri Foulquier ha sido el otro futbolista que ha trabajado al margen del grupo. En su caso no ha saltado al terreno de juego. El jugador se ha quedado trabajando en el gimnasio por culpa de unas molestias en la rodilla. A pesar de su ausencia, el técnico es optimista con la participación de su lateral. Según el míster, solo ha sido un "ajuste de carga".
Thierry, Rubo, Gayà y Hugo
Ante la baja de Foulquier, Corberán ha echado mano de Thierry Rendall en el lateral derecho y ha subido a Rubo Iranzo del Mestalla. El técnico también ha contado con normalidad con el capitán José Luis Gayà y Hugo Duro. Ambos acabaron tocados del último partido de LaLiga contra el Espanyol.
