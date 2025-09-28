El Valencia-Oviedo, en el aire por la alerta roja

La alerta roja emitida para mañana lunes por la Aemet por posibles lluvias torrenciales en el litoral de la provincia de Valencia ha provocado que la disputa del partido de liga entre el Valencia y el Real Oviedo, previsto para las 21 horas del día de mañana en el Camp de Mestalla, esté en el aire.

Así lo ha anunciado el propio club a través de sus redes sociales, en las que ha advertido a su afición de las previsiones del tiempo, que "obligan a estar muy atentos". El mismo mensaje informa de que el club y LaLiga adoptarán "las medidas necesarias siempre en beneficio de los aficionados", sin precisar qué tipo de decisión podía llegar a tomarse, pero abriendo la puerta a una posible suspensión del encuentro. Hay que recordar que los estragos y efectos de la dana que se cebó con la provincia de Valencia en octubre del año pasado, con 229 muertos a su pado, siguen muy presentes en el seno de la ciudadanía valenciana.