Alineaciones oficiales del Valencia - Oviedo
Corberán y Paunovic se verán las caras en el duelo de Mestalla aplazado por el temporal
Javier Bengoa
Corberán y Paunovic se verán las caras este martes en Mestalla en el partido pendiente de la séptima jornada de LaLiga. Para dicho encuentro, afectado inicialmente por la alerta roja meteorológica, ambos equipos recuperan a algún jugador tocado. Eso sí, los oviedistas tendrán alguna baja importante.
Agirrezabala ha superado sus molestias y será titular. También Gayà y Hugo Duro. En defensa estará el capitán junto a Diakhaby y Tárrega, además de Foulquier en la derecha. En el centro del campo regresará Javi Guerra para secundar a Santamaría, mientras que Rioja y Almeida apuntan a titulares en las bandas y la dupla Danjuma - Hugo Duro tratará de romper la defensa rival.
Por su parte, Paunovic tendrá las bajas importantes de dos de sus estrellas: Nacho Vidal y Santi Cazorla.
Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Guerra; Rioja, Almeida, Danjuma y Hugo Duro.
Real Oviedo: Escandell; Alhassane, Costas, Bailly, Ahijado; Dendoncker, Reina, Ilic; Hassan, Chaira y Rondón.
