Comunicado oficial del Valencia sobre el partido ante el Oviedo en Mestalla

El Valencia CF ha anunciado este martes a través de un comunicado que el encuentro que debe disputar el equipo esta noche en Mestalla contará como asistido al Socio VCF Abonado aunque no pueda asistir al encuentro, que tuvo que cambiar de fecha con motivo de la alerta roja decretada este lunes en Valencia.

Una medida importante de cara a los aficionados que, ya sea por motivo de la lluvia o por el cambio de día y hora, no van a poder asistir al feudo valencianista para presenciar desde su localidad habitual el partido de los de Corberán ante el Oviedo, encuentro correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga. Hay que recordar que el club premia la asistencia de sus abonados con descuentos en el abono de la siguiente temporada.

Comunicado del Valencia

El Valencia CF ha decidido que a todos los Socio VCF Abonado les cuente como asistido el partido de la Jornada 7 de LALIGA EA Sports ante el Real Oviedo.

Ayuda a los aficionados del Oviedo

Por otra parte, el Oviedo también está tomando medidas con sus seguidores desplazados a Valencia para este encuentro. El club intentará a ayudar a sus aficionados con el viaje de vuelta. "Quienes se queden hasta después del partido de mañana, y tengan problemas para el regreso a Oviedo por el aplazamiento, vamos a tratar de ayudaros gracias a la empresa Alsa Autobuses", asegura el club a través de sus redes sociales.