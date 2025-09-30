Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva previsión meteorológica a la hora del Valencia - Oviedo

AEMET anuncia un tiempo muy favorable para la hora del encuentro en la zona de Mestalla

El equipo agradece el apoyo de la grada al final del choque contra el Athletic

Javier Bengoa

Valencia

La alerta roja por temporal que mantiene a la Comunitat Valenciana con un ojo puesto en el cielo conllevaron la cancelación del Valencia CF - Real Oviedo que debía disputarse este lunes en Mestalla a las 21 horas. A esa hora, el nivel de riesgo seguía siendo alto y ello podía afectar a decenas de miles de aficionados blanquinegros que llegan cada jornada como local desde fuera del núcleo urbano. Era un riesgo innecesario y por ello la RFEF ha comunicado la suspensión oficial del encuentro y nueva cita para el martes a las 20 horas.

¿Qué tiempo hará durante el Valencia CF - Real Oviedo?

El tiempo es cambiante y aunque la alerta roja se mantendrá activa para lo que queda de lunes, se espera que pase a ser naranja durante la noche y madrugada. De hecho, se esperan cuantiosas lluvias en la zona de Mestalla pasada la medianoche, rondando los 10 litros por metro cuadrado. Con el paso de las horas, todo irá a menos, aunque se mantendrá la alerta naranja hasta aproximadamente las 12 de mediodía.

Imagen de la grada de Mestalla, durante un partido con lluvia

Una vez alcanzado el mediodía, se volverá a la normalidad del nivel verde e incluso las previsiones de AEMET apuntan a que será una tarde soleada a partir de las 17 horas. Las temperaturas rondarán los 21 grados en el momento en que el árbitro, viejo 'enemigo' del Valencia CF, pite el saque de centro.

