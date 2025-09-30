Nueva previsión meteorológica a la hora del Valencia - Oviedo

La alerta roja por temporal que mantiene a la Comunitat Valenciana con un ojo puesto en el cielo conllevaron la cancelación del Valencia CF - Real Oviedo que debía disputarse este lunes en Mestalla a las 21 horas. A esa hora, el nivel de riesgo seguía siendo alto y ello podía afectar a decenas de miles de aficionados blanquinegros que llegan cada jornada como local desde fuera del núcleo urbano. Era un riesgo innecesario y por ello la RFEF ha comunicado la suspensión oficial del encuentro y nueva cita para el martes a las 20 horas.

¿Qué tiempo hará durante el Valencia CF - Real Oviedo?

El tiempo es cambiante y aunque la alerta roja se mantendrá activa para lo que queda de lunes, se espera que pase a ser naranja durante la noche y madrugada. De hecho, se esperan cuantiosas lluvias en la zona de Mestalla pasada la medianoche, rondando los 10 litros por metro cuadrado. Con el paso de las horas, todo irá a menos, aunque se mantendrá la alerta naranja hasta aproximadamente las 12 de mediodía.

Imagen de la grada de Mestalla, durante un partido con lluvia / EFE

Una vez alcanzado el mediodía, se volverá a la normalidad del nivel verde e incluso las previsiones de AEMET apuntan a que será una tarde soleada a partir de las 17 horas. Las temperaturas rondarán los 21 grados en el momento en que el árbitro, viejo 'enemigo' del Valencia CF, pite el saque de centro.