Cañizares: "El problema del Valencia CF no está en el campo, sino en el palco"

Si hay un exfutbolista del Valencia CF que siempre se muestra crítico y transparente con lo que le está pasando al club, ese es Santiago Cañizares. El para muchos mejor portero de la historia del club volvió a hablar de los problemas que asolan a la entidad de Mestalla después de la debacle de Oviedo y opinó sobre dónde está el gran problema: "En el palco".

El de Puertollano, preguntado en COPE por las declaraciones de Carlos Corberán en sala de prensa hablando individualmente de jugadores, señaló que el futbolista "no puede tener la piel tan fina" y que debe saber lo que se va a encontrar en el vestuario después de una derrota así. A partir de ahí, Cañizares insistió en su postura de que el fútbol no puede tapar el gran problema, que a su juicio es la directiva: "Corberán, como humano que es, está en un escenario más irascible. A mí no me preocupa esto. Sino que que se ponga en duda al entrenador y no se aborde el verdadero problema, que está en el palco. Ese asumir centrarse en el campo, que es un fiel reflejo de lo que pasa arriba y a veces lo salva", señaló de forma contundente la leyenda valencianista, tratando de que la realidad coyuntural no camufle el otro debate.

Ron Gourlay, Javier Solís, Kiat Lim y Carlos Corberán / VCF Media

Unos directivos sin credibilidad

No se quedó ahí Cañizares, que abordó el problema de la falta de exigencia que tiene el equipo y señaló a los directivos como culpables por la poca autoridad que representan: "Para mí el problema fundamental no es que Corberán no dé con la tecla, eso llegará. Es un problema de exigencia, no puede ser que siempre esté exigiendo pero no haya nadie en el club con el calado para que no sea el entrenador el que tenga que decir que hay que ir a Europa. Si entrasen los dirigentes, se fomentaría la exigencia día a día. Pero los de aquí no tienen la credibilidad suficiente. El entrenador habla todos los días y al final se desgasta. El problema no es Gayà, no es Corberán tampoco, es donde dirigimos la crítica", explicó de manera clara en una intervención en la que dijo que la etapa de Peter Lim "siempre es decrecimiento".

Consejo a Gayà y defensa del capitán

Otro de los temas que abordó Cañizares fueron los pitos a José Luis Gayà y la leyenda valencianista le dio un consejo al de Pedreguer: "El gesto que te nace es más natural de lo que parece. Saca su dignidad pero a veces nos las tenemos que tragar porque la gente está muy nerviosa y con unas expectativas, e insulta al primero que pase por ahí. A veces te lo tienes que tragar como jugador, porque no mejora. Todos hemos sufrido eso cuando Mestalla ha estado nervioso, hasta Kempes. La gente tiene unas expectativas y no se vienen viendo. El jugador tiene que estar ausente de todo esto y recobrar el mejor momento, porque en ese momento se vuelve todo al revés", señalaba.

Gayà en el Valencia-Oviedo / JM LOPEZ

Asimismo, 'Cañete' defendió a Gayà: "El valencianista puede estar enfadado hoy por la temporada que hace, en ningún caso por la profesionalidad y el valencianismo que muestra en el día a día", explicaba, al tiempo que reivindicó su figura: "Él ha elegido ser capitán de este Valencia CF. Ha tenido ofertas y ha sido un jugador cotizado. Seguramente porque ha vivido en familia con mucha intensidad el Valencia. Es el Valencia CF más desagradecido, en otros Valencia CF habría disfrutado más. No significa que no hubiera estado expuesto igual".