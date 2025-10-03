El 'octubre rojo' que encara el Valencia de Corberán

Peor no pudo acabar el mes de septiembre con la derrota contra el Real Oviedo en Mestalla que sembró de dudas la temporada y amenazó con abrir heridas peligrosas. El Valencia necesita por encima de todo que la deblacle del martes no deje secuelas en el tiempo. El técnico y sus jugadores están obligados a encontrar soluciones y enderezar el rumbo de una temporada (8 de 21 puntos) de forma urgente.

Para eso afrontan un mes de octubre clave que va a marcar el devenir de la competición y los objetivos por los que luchará el equipo de aquí en adelante. ¿Hay que mirar hacia arriba como durante la segunda vuelta del año pasado o toca mirar de nuevo hacia abajo como en las últimas temporadas de sufrimiento? Los resultados pondrán al Valencia en su sitio. El Girona, el Alavés y el Villarreal, con un parón de selecciones por medio, medirán al Valencia de Carlos Corberán y serán auténticos jueces para el equipo antes de la visita al Santigo Bernabéu del 1 de noviembre.

Este es el calendario que le espera:

Girona-Valencia (4 de octubre)

El Valencia visita el sábado el campo del colista. Un desplazamiento envenenado contra un Girona que ha arrancado mal la temporada (tres empates y cuatro derrotas) y busca urgentemente una reacción delante de su afición con Michel en entredicho. El problema es que los de Corberán tampoco han ganado lejos de Mestalla (1 de 9 puntos). La estadística también juega en contra. El Valencia no gana en Montilivi desde la vuelta del conjunto catalán a Primera División en la temporada 2022-23 con dos derrotas y un empate.

Alavés-Valencia (20 de octubre)

Inmediatamente después del desplazamiento a Girona llegará un nuevo parón de selecciones. Es de vital importancia ganar en Montilivi para no alimentar las dudas del martes y que las dos semanas sin fútbol no se hagan muy largas en Paterna. El problema es que el equipo retomará la competición de nuevo lejos de Mestalla. La siguiente parada es contra el Alavés es Mendizorroza con el riesto que eso supone.

Valencia-Villarreal (25 de octubre)

El Valencia va a estar prácticamente un mes sin jugar en Mestalla. Los de Corberán no regresarán al templo hasta el próximo 25 de octubre contra el Villarreal. Marcelino regresa al estadio de nuevo con un conjunto amarillo que ha arrancado la temporada en la parte de arriba de la clasificación y que días antes (21 de octubre) recibirá al Manchester City en La Cerámica. Noviembre comenzará todavía más fuerte: Real Madrid-Valencia en el Bernabéu el día 1. Antes, un octubre rojo que marcará el futuro de Corberán y su equipo.