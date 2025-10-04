Coberán se carga a Guerra, Almeida y Hugo Duro

Carlos Corberán mete hasta cinco cambios para enfrentarse esta tarde al Girona en Montilivi. Tras la debacle del martes ante el Oviedo en Mestalla, el técnico de Cheste introduce novadades en todas las líneas. A las obligadas por las molestias de Foulquier y Gayá, el mister prescinde de salida de Javi Guerra, André Almeida y Hugo Duro.

Así, Corberán presenta el siguiente once: Agirrezabala; Jesús, Diakhaby, Tárrega, Thierry; Santamaría, Pepelu; Rioja, Diego López, Danjuma y Beltrán.

Con esta alineación, repite el doble pivote que dispuso en Cornellà ante el Espanyol y da la titularidad por primera vez a Thierry tras su grave lesión y a Lucas Beltrán, que ha dejado buenas sensaciones en los minutos que ha disputado hasta ahora.