Coberán se carga a Guerra, Almeida y Hugo Duro
El técnico da la titularidad a Thierry y Lucas Beltrán
Carlos Corberán mete hasta cinco cambios para enfrentarse esta tarde al Girona en Montilivi. Tras la debacle del martes ante el Oviedo en Mestalla, el técnico de Cheste introduce novadades en todas las líneas. A las obligadas por las molestias de Foulquier y Gayá, el mister prescinde de salida de Javi Guerra, André Almeida y Hugo Duro.
Así, Corberán presenta el siguiente once: Agirrezabala; Jesús, Diakhaby, Tárrega, Thierry; Santamaría, Pepelu; Rioja, Diego López, Danjuma y Beltrán.
Con esta alineación, repite el doble pivote que dispuso en Cornellà ante el Espanyol y da la titularidad por primera vez a Thierry tras su grave lesión y a Lucas Beltrán, que ha dejado buenas sensaciones en los minutos que ha disputado hasta ahora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Lo peor de la alerta roja está por llegar: València ciudad, la Safor y el norte de Castellón, los tres 'puntos negros
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Un fallecido en un nuevo tiroteo en Xirivella
- Alerta amarilla por lluvias en la Comunitat Valenciana
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- Llega a Valencia un nuevo modelo residencial: viviendas de una habitación con espacios compartidos