La lluvia en Mestalla no es una maravilla

El último encuentro jugado en Mestalla frente al Oviedo sentó un precedente en la centenaria vida del feudo valencianista. Nunca, hasta el pasado lunes, se ha había aplazado por espacio de 24 horas un partido liguero. A lo largo de la historia se encuentran diversas situaciones similares. Incluso hubo un encuentro que se suspendió por la lluvia después de haber comenzado.

La Liga 63-64 no pudo empezar con normalidad para el Valencia. Una tormenta descomunal provocó la suspensión del partido contra el Barcelona cuando se habían disputado poco más de 20 minutos de juego en Mestalla. El marcador no se había alterado. Aquel encuentro inaugural del campeonato se había programado para la noche del sábado 14 de septiembre de 1963. La lluvia arreciaba acompañada de un fuerte aparato eléctrico. Estas circunstancias impidieron que jugara con un mínimo de normalidad. El campo se había convertido en una laguna. Todo acabó cuando las luces se apagaron y Mestalla se quedó a oscuras. Los aficionados que habían tenido la valentía de acudir desalojaron las gradas escopetados.

El encuentro se trasladó a una fecha posterior, dos meses después. La noche del miércoles 13 de noviembre se vieron las caras ambas escuadras. Se acordó iniciar el partido desde el principio, sin dar validez al tiempo que se había disputado. Esta vez, surgieron otros problemas, debido a la duplicidad de entradas que desbordó el graderío por la enorme afluencia de espectadores. Las previsiones quedaron superadas. Resultaba imposible contener al público. La gravedad de la situación no pudo ser controlada por los porteros y acomodadores. Mestalla vivió una noche caótica. Se estuvo muy cerca de la tragedia. La tensión se apoderó de los presentes en los accesos y vomitorios.

Pocos han sido los partidos suspendidos por la lluvia antes de disputarse. Sólo constaban dos precedentes hasta el pasado lunes: uno en Liga y el otro en competiciones europeas. El primero de ellos se remonta a la Liga 65-66, cuando el Valencia recibía al Betis el sábado 30 de octubre. En esos momentos, jornada 8ª, el Valencia era el líder, empatado a puntos con el Atlético. Un fulgurante inicio de torneo, con un inapelable triunfo por 3-0 en casa ante el Madrid, seguido de otro en el Camp Nou, habían convertido al equipo entrenado por Barinaga en uno de los aspirantes cualificados al título. Un fuerte temporal obligó a la suspensión del encuentro y también a la del Mestalla-Cádiz, de segunda división, previsto para la tarde del domingo. Finalmente, el Valencia-Betis se pudo celebrar un mes después, la noche del miércoles 1 de diciembre. Hubo un festín de goles. Los locales se impusieron por 6-3, gracias al triplete de Juan Muñoz, al que acompañaron los tantos de Roberto, Waldo, y Poli. En las filas visitantes se alinearon tres futuros valencianistas: Ansola, que esa noche marcó por partida doble, Quino, que hizo el otro, y Antón.

Noticia de la suspensión el Valencia-Múnich en 1968 / L-EMV

Otro caso similar se produjo el 31 enero de 1968, aunque generó mayor controversia porque la lluvia que caía no presagiaba la adopción de una medida tan extrema. Apenas dos horas antes de su inicio, se suspendió el duelo de ida de los cuartos de final de la Recopa frente al Bayern de Múnich. La decisión la adoptó el colegiado francés Michael Kitabdjian, después de proceder a la inspección del terreno de juego. La decisión del árbitro, adoptada con la anuencia de ambos clubes, fue anunciada por Jaime Hernández Perpiñá a través de la megafonía y contrarió a los miles de aficionados presentes en Mestalla. Las crónicas hablan de un enorme atasco de tráfico que se registró con posterioridad. El conjunto alemán, vigente campeón del torneo, se presentaba con una constelación de nombres rutilantes, entre los que sobresalía, el de Franz Beckenbauer, su afamado “Kaiser”.

Finalmente, el encuentro se celebró dos semanas después, la noche del 14 de febrero, con Mestalla hasta los topes. Las grandes intervenciones del guardameta bávaro, Sepp Maier, evitaron un claro triunfo valencianista al que, por juego y ocasiones, se hizo acreedor. Un gol madrugador de Luis Vilar adelantó a los locales, pero el infortunio hizo que Manolo Mestre marcara un gol en propia puerta que significó el empate definitivo. En la vuelta, los alemanes solventaron la papeleta al vencer por la mínima sobre un campo en aceptable condiciones pese a que había caído una fuerte nevada en los días anteriores.

En otras ocasiones, se han disputado partidos desafiando la lluvia y tras valorarse la posibilidad de la suspensión. Es el caso del Valencia-Real Madrid de la segunda jornada de la Liga 59-60, con triunfo local por 2-1. El duelo europeo contra el Banik Ostrava, de la Copa de la UEFA del ejercicio 82-83 coincidió con la noche de la “Pantanada de Tous”. Pese a que el Valencia solicitó el aplazamiento, el árbitro no accedió. El austríaco Welzl logró el único gol. Poco antes, en abril, el duelo liguero contra el Sevilla, último partido jugado en Mestalla antes del Mundial 82, se celebró sobre un campo que parecía una piscina de waterpolo. El Valencia se impuso por 3-2.