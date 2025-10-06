Ron Gourlay, sobre el Valencia CF: "Evolucionaremos, confío en Corberán y los jugadores"

El director general de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, aseguró este lunes que no tiene duda de que el equipo evolucionará porque tiene "absoluta confianza" en el entrenador Carlos Corberán y los jugadores de la plantilla valencianista.

Antes de comenzar con el turno de preguntas, Gourlay explicó que cuando llegó al club aseguró que hablaría cuando pensara que fuera preciso y que, por ello, ha decidido conceder esta rueda de prensa para trasladar un mensaje de unidad, calma y confianza, acompañado del director general del club, Javier Solís, y el director deportivo Miguel Ángel Corona.

"Tenemos que estar unidos"

"Durante los últimos partidos he sentido cómo se empieza a acumular la frustración en los fans y también en varios medios de comunicación. Entiendo la frustración y el dolor como club y lo sentimos igualmente. Queremos darle a los valencianistas lo que se merecen", dijo.

En ese sentido, Gourlay dijo que el mensaje para los aficionados es muy claro: "Tenemos que estar unidos, con la misma unidad que vemos en el club y debemos seguir esforzándonos día a día".

Estuvo acompañado del director general del club, Javier Solís, y el director deportivo Miguel Ángel Corona. / Francisco Calabuig

"Es un esfuerzo que veo en los jugadores, que no están para nada contentos cuando no se dan los resultados. Hemos identificado cuáles son los retos, el fútbol va de pequeños detalles, y se trata de abordarlos", expresó el dirigente, que sobre esos pequeños detalles habló de no saber matar el partido, falta de competitividad, conceder goles en los últimos minutos o puntuales errores individuales, fruto de que el equipo está todavía en construcción.

"Evolucionaremos como equipo"

Gourlay, con experiencia en clubes como el Chelsea o Manchester United, dijo que juzgar la temporada al principio es algo incorrecto y que la clave es juzgar los resultados a final de temporada a la par que apuntó que, cuando estaba en el Chelsea, también empezaron mal una temporada y acabaron ganando la Liga de Campeones.

"Como sabéis, llevo muchos años en el mundo del fútbol y este equipo no se encuentra en el puesto de la tabla que merece estar, no tengo ninguna duda. Todos, entrenador, jugadores y staff, tenemos claros cuales son los objetivos para la temporada y no tengo duda de que evolucionaremos como equipo", aseguró.