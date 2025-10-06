Ron Gourlay, sobre el Valencia CF: "Evolucionaremos, confío en Corberán y los jugadores"
El director general de fútbol del club de Mestalla dijo que el mensaje para los aficionados es muy claro: "Tenemos que estar unidos, con la misma unidad que vemos en el club y debemos seguir esforzándonos día a día"
El director general de fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, aseguró este lunes que no tiene duda de que el equipo evolucionará porque tiene "absoluta confianza" en el entrenador Carlos Corberán y los jugadores de la plantilla valencianista.
Antes de comenzar con el turno de preguntas, Gourlay explicó que cuando llegó al club aseguró que hablaría cuando pensara que fuera preciso y que, por ello, ha decidido conceder esta rueda de prensa para trasladar un mensaje de unidad, calma y confianza, acompañado del director general del club, Javier Solís, y el director deportivo Miguel Ángel Corona.
"Tenemos que estar unidos"
"Durante los últimos partidos he sentido cómo se empieza a acumular la frustración en los fans y también en varios medios de comunicación. Entiendo la frustración y el dolor como club y lo sentimos igualmente. Queremos darle a los valencianistas lo que se merecen", dijo.
En ese sentido, Gourlay dijo que el mensaje para los aficionados es muy claro: "Tenemos que estar unidos, con la misma unidad que vemos en el club y debemos seguir esforzándonos día a día".
"Es un esfuerzo que veo en los jugadores, que no están para nada contentos cuando no se dan los resultados. Hemos identificado cuáles son los retos, el fútbol va de pequeños detalles, y se trata de abordarlos", expresó el dirigente, que sobre esos pequeños detalles habló de no saber matar el partido, falta de competitividad, conceder goles en los últimos minutos o puntuales errores individuales, fruto de que el equipo está todavía en construcción.
"Evolucionaremos como equipo"
Gourlay, con experiencia en clubes como el Chelsea o Manchester United, dijo que juzgar la temporada al principio es algo incorrecto y que la clave es juzgar los resultados a final de temporada a la par que apuntó que, cuando estaba en el Chelsea, también empezaron mal una temporada y acabaron ganando la Liga de Campeones.
"Como sabéis, llevo muchos años en el mundo del fútbol y este equipo no se encuentra en el puesto de la tabla que merece estar, no tengo ninguna duda. Todos, entrenador, jugadores y staff, tenemos claros cuales son los objetivos para la temporada y no tengo duda de que evolucionaremos como equipo", aseguró.
