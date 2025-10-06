Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sigue la rueda de prensa de Ron Gourlay

Este lunes habla el CEO del Valencia CF a partir de las 13 horas.

Ron Gourlay en la sala de prensa de Mestalla

Ron Gourlay en la sala de prensa de Mestalla / JM LÓPEZ

Javier Bengoa

Ron Gourlay comparece este lunes (13:00) en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna en plena de crisis de juego y resultados del Valencia. El CEO de Fútbol atenderá a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa desde que arrancó la temporada. El dirigente escocés pretende lanzar un mensaje de unidad a afición y entorno y de confianza a Carlos Corberán y sus jugadores después del mal arranque de LaLiga con el objetivo de cambiar la dinámica negativa y reconducir la temporada.

