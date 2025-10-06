En Directo
Directo | Sigue la rueda de prensa de Ron Gourlay
Este lunes habla el CEO del Valencia CF a partir de las 13 horas.
Javier Bengoa
Ron Gourlay comparece este lunes (13:00) en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna en plena de crisis de juego y resultados del Valencia. El CEO de Fútbol atenderá a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa desde que arrancó la temporada. El dirigente escocés pretende lanzar un mensaje de unidad a afición y entorno y de confianza a Carlos Corberán y sus jugadores después del mal arranque de LaLiga con el objetivo de cambiar la dinámica negativa y reconducir la temporada.
Peter Lim engaña con el proyecto. El club lleva seis años desaparecido de Europa y el aficionado no se cree el análisis.
Simplemente tienes que confiar en mí. Yo he trabajado con los clubes más grandes, entrenadores más grandes y jugadores más grandes. Hay un contexto previo, pero antes yo no estaba.
Podía estar hablando todo el día de esto, pero tenemos que tener la postura clara sobre lo que es un jugador hoy en día. Cuestiones técnicas, lo físico y lo mental. Tenemos que ser competitivos sobre el césped, pero también fuera. Tenemos que entender la competición, conocer a nuestros rivales y contratar a los mejores. Soy un tío de fútbol y tengo confianza plena en mis 23 jugadores, entrenador y staff. Todo ello forma parte del plan y si nos fijamos en los clubes exitosos, así es como trabajan en todos los casos.
Quisiera recordar que llegué hace tres meses y el 80% del tiempo lo hemos dedicado al mercado de traspaso. hemos estado muy ocupados con eso, como sabéis. Esto no es sobre resultados, esto es un plan para 5 ó 10 años por ejemplo. Incluye contratación, cantera y el estadio. Soy consicente de lo que esto supone como fuente de ingresos que revierte para el club. Si nos fijamos en los clubes de toda Europa vemos la importancia de sus Academias y el talento local. hay que reinvertir en esto y pensar en el corto plazo y en el largo plazo.
Objetivo del Valencia CF. Análisis de ruptura absoluta del valencianismo con la familia Lim.
Sobre los objetivos, cuando llegué al club era consciente del calibre de la institución. El Manchester y el Valencia CF son una institución y hay identificación con la gente porque llevan el mismo nombre que la localidad. La directiva hace un trabajo que no se ve desde fuera. No es fácil de explicar pero voy a intentarlo. Lo primero es que antes de responder sobre el objetivo y Europa, hay que entender de dónde venimos. El club tiene uno de los escudos que más pesan. Veo las caras cuando ganamos y cuando perdemos. En otras temporadas hemos ocupado posiciones 12, 14 o 16.
Identificados los problemas. ¿Diagnóstico?
Bajo mi punto de vista, debemos ver la imagen completa. Hicimos 22 transacciones entre jugadores que vinieron y se marcharon. Hubo muchos que no tuvieran una pretemprada completa como tal. Todo se decide en detalles muy pequeños. Tenemos mucha calidad en el equipo, pero hay que analizarlo todo. los jugadores están comprometidos, pero es algo que hay ser conscientes, que llevamos ocho jornadas. Entendemos que hay nuevos jugadores que asentarse como jugadores de equipo y es en lo que tenemos que seguir trabajando. Hay muchísima calidad, como hemos visto en fases de juego como vimos ante Getafe, Athletic o Girona en la segunda parte. Hay que aprender a matar los partidos y seguro que es algo que vamos a lograr.
"Por eso quería convocar esta rueda de prensa, para que lo trasladéis esto a los aficionados". Vamos con las preguntas
"Empezamos la temporada muy bien. Debimos ganar a la Real, pero ganamos a Getafe y Athletic, luego perdimos partidos por fallos puntuales. Hay que tener en cuenta que incorporamos muchos jugadores nuevos y acabamos de empezar. Mi experiencia es con datos y es que a veces empezamos mal y acabamos ganando Champions y ligas, así que prefiero juzgar la temporada al final porque creo que no acabaremos donde estamos ahora".
"Como digo, estamos en fase de transición. nuestro entrenador hizo un gran trabajo la pasada temporada. No tengo dudas de que Carlos conseguirá lo mismo esta temporada. La diferencia son los detalles y los márgenes son muy pequeños. Todos deben rendir cuentas, pero todos debemos estar unidos. Recordemos que estamos en los primeros compases de la temporada".
"Como sabéis, llevo muchos años en el mundo del fútbol. El equipo no está en el puesto de la tabla en el que merece estar. Pero todos tenemos nuestros objetivos para esta temporada y evolucionaremos como equipo".
"El mensaje para aficionados es claro, debemos estar unidos con la misma unidad que vemos en el club. Veo este esfuerzo en los jugadores cuando los resultados no son los esperados. Hemos identificado los retos y el fútbol es cuestión de pequeños detalles y ahora es tiempo de abordarlos".
