El doble rasero de Europa: multa al Valencia y perdón al Madrid

El doble rasero de Europa a la hora de investigar y sancionar a los clubes de fútbol profesionales españoles se ha puesto en evidencia recientemente. El pasado 25 de septiembre trascendió que la Comisión Europea ha reabierto una investigación contra el Valencia CF, que le puede costar una multa de 23 millones al club propiedad de Peter Lim. También se ha reactivado el procedimiento sancionador contra el Hércules, al que le impondrían una penalización de 7 millones; y al Elche, de 4 millones. En todos los casos, la CE considera que ha habido una ayuda pública ilegal a estas tres sociedades anónimas deportivas que contravienen la normativas de la libre competencia que imperan en el mercado común europeo. Estas ayudas presuntamente ilegales provendrían de cuando el Instituto Valenciano de Finanzas, dependiente de la Generalitat, avaló a estas tres sociedades anónimas para que pudieran conseguir financiación a través de sus fundaciones. En el caso valenciano, el club accedió a hasta 81 millones, entre los 75 de un préstamo de 2009, y otros 6, de otro, de 2010.

El pasado 30 de septiembre acababa el plazo para que los tres clubes citados, el Instituto Valenciano de Finanzas y la Generalitat pudieran presentar alegaciones ante la Comisión Europea para que no se les sancione con esa cuantía millonaria. Incluso se ha pedido una prórroga de 45 días, por parte de la administración autonómica, a las autoridades europeas, para que Valencia CF, Hércules y Elche puedan presentar más documentación y armar sus defensas ante los tribunales del Viejo Continente.

El Real Madrid, absuelto Frente a esta presión de Bruselas sobre estos tres clubes valencianos llama la atención que esta misma semana se haya sabido que el Real Madrid ha sido absuelto en un litigio donde ya pagó 20 millones en concepto de multa, por supuestamente haber recibido ayudas públicas. El club presidido por Florentino Pérez expresó este viernes su «satisfacción» por la decisión de la Comisión Europea de ratificar la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuerdos para la venta de la Ciudad Deportiva de la Castellana. El ayuntamiento de la capital madrileña, en virtud de ese fallo judicial, va a devolver esos 20 millones de euros al club de Concha Espina. La sentencia concluye que no ha habido una «ayuda de Estado» al Madrid.

Vinicius discute en el partido del Real Madrid contra el Valencia. / Efe

Esta investigación ahora cerrada se inició a finales de 2013, cuando el socialista Joaquín Almunia era vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia. En la carta enviada por Almunia al entonces ministro de Exteriores José María García-Margallo (PP), la CE repasaba una serie de convenios y permutas de terrenos firmados en 1991, 1996 y 1998, entre el Real Madrid y el ayuntamiento madrileño, en los que las autoridades europeas consideraban que el club blanco se había visto presuntamente beneficiado por unas permutas irregulares de terrenos y un presunto pelotazo urbanístico .

Carmena mandó pagar al Madrid

D e hecho, el expediente sancionador se resolvió en primera instancia en 2016 con esa multa millonaria para el Madrid después de que una auditora independiente hiciese una estimación del dinero que presuntamente habría ingresado el Madrid de forma supuestamente ilegal. La entonces alcaldesa de izquierdas de Madrid Manuela Carmena obligó al club de Florentino a pagar la sanción y el Madrid ingresó esa millonada en las cuentas municipales. El club pese a pagar la sanción recurrió al (TJUE) y ahora el alto tribunal ha corregido a la CE y ha decretado que se le devuelva ese dinero. A diferencia de en 2016, el actual alcalde de Madrid del PP, José Luis Martinez-Almeida, ya ha anunciado que no va a recurrir la sentencia que va contra el interés general y los bolsillos de los vecinos de la capital de España. Esto quiere decir que el consistorio va a retornar al Madrid esos 20 millones que están en la caja municipal aunque la sentencia citada sería recurrible.

De todo lo ocurrido con Valencia y Madrid, además de un trato diferente, se deduce otro concepto básico. La ausencia de seguridad jurídica pues el mismo tribunal europeo se autocorrige en el caso del Valencia y en 2020 lo absuelve; y ahora cinco años después, cuando el asunto parecía archivado y resuelto, reactiva la investigación y vuelve a poner sobre la mesa esa multa de 23 millones.

En cuanto al Madrid, se le multa y luego se le absuelve; y años después se le devuelve el dinero con la aquiescencia de las autoridades españolas. Por tanto la seguridad jurídica brilla por la ausencia: un tribunal europeo y la propia CE es capaz de decir hoy una cosa, y mañana justo lo contrario. Para sorpresa de ciudadanos y empresas.

Athletic, sin mácula Otro ejemplo clamoroso de un doble rasero de la CE a los clubes españoles es el caso Nuevo San Mames. En julio de 2016 se archivó una investigación abierta contra el Athletic de Bilbao por haber recibido supuestamente ayudas estatales en la reconstrucción del histórico estadio de la Catedral. Pues bien, a finales de 2013 - el nuevo estadio se inauguró el 13 de septiembre de ese año- , trascendió que la CE, estaba investigando esta obra aunque lo hizo con poco entusiasmo quizá porque el vicepresidente de la CE y comisario de la Competencia era Joaquín Almeida, socialista, vasco y socio del Athletic.

Ayudas para el nuevo San Mamés

Es sorprendente que la CE no considerase ayudas estatales las subvenciones con las que las instituciones vascas pagaron el Nuevo San Mamés. De los 186,5 millones que costó el nuevo coliseo de los leones, hasta 111, se pagaron con dinero público -la Diputación de Vizcaya (50 millones), el Gobierno Vasco (50 millones), y el Ayuntamiento de Bilbao (11 millones)-,más otros 50 aportados por la caja pública vasca BBK. La investigación fue dirigida por Almunia, que archivó el asunto por la vía rápida. La Defensora del Pueblo Europea Emily O’Reilly acusó entonces al comisario Almunia de conflicto de interés «por sus vínculos con uno de los clubes de fútbol españoles que eran investigados». Todas estas sanciones contra Valencia CF, Elche, Hércules, Real Madrid y Athletic se activaron en diciembre de 2013, y resulta que 12 años después solo siguen vivas las relacionadas con las sociedades anónimas deportivas valencianas. El asunto chirría se mire por dónde se mire.