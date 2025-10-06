Las razones por las que Gourlay toma la palabra

Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF desde el pasado 29 de mayo -aunque no ejerció sobre el terreno hasta entrado el mes de julio-, comparecerá este lunes ante la prensa en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna. El dirigente escocés del club pretende lanzar un mensaje de unidad a afición y entorno después de la serie de malos resultados que han hecho del equipo de Carlos Corberán una de las mayores decepciones en este comienzo oficial de la temporada 2025/26.

Tras la disputa de las ocho primeras jornadas de la Liga, el Valencia tan solo ha sumado ocho de los 24 puntos que se han disputado, gracias a las dos victorias en Mestalla frente a Getafe (3-0) y Athletic (2-0) y a los empates contra la Real Sociedad (1-1), también como local, y ante el Espanyol (2-2) en Cornellà-El Prat a finales de septiembre. La otra mitad de partidos jugados ha terminado con derrotas traumáticas para el equipo: 0-1 en Pamplona con Osasuna, 6-0 frente al Barcelona en el Johan Cruyff y las dos últimas, delante de los colistas de la competición: Real Oviedo (1-2) y Girona (2-1).

Una desconexión que comenzó en el mes de mayo

El pésimo bagaje se une a un final de la temporada anterior, en la que, cuando hubo una mínima esperanza de clasificación a la Conference League, el equipo se desconectó enlazando dos partidos perdidos con Alavés (1-0) y Athletic (0-1) y un empate final ante el Betis (1-1). En total, un balance de nueve puntos sobre 33 posibles que empieza a recordar lo sucedido hace un año.

Críticas repartidas a dirigentes, entrenador y futbolistas

Este lunes, 6 de octubre, el CEO de Fútbol del Valencia quiere salir a la palestra en un momento en el que arrecian las críticas tanto para la plantilla de jugadores como para los dirigentes. Cabe recordar que en ninguna aparición pública por parte de un representante del Valencia CF se ha afirmado la existencia de un objetivo deportivo claro marcado al equipo para final de temporada. Mientras tanto, la entidad va camino de que en marzo de 2026 se cumplan seis años de ausencia en las competiciones europeas.

Sin ningún ingreso procedente de los torneos UEFA -Champions, Europa y Conference League-, la inversión en la confección de plantilla no se ha correspondido desde la pandemia con la de rivales históricos, incluso clubes de menor entidad, que en estas temporadas sí han logrado billete hacia las competiciones europeas. En el comunicado del 29 de mayo, el club informaba del objetivo de regresar a la élite del fútbol europeo a la que históricamente ha estado habituado el Valencia. Sin embargo, con el balón rodando, las palabras de Corberán, e incluso de Gourlay este sábado en Girona, se quedan en el propósito de ser "competitivos en cada partido". Además, el escocés habla de una "transformación" que necesita tiempo.

Las preguntas sobre el objetivo, entre otras, marcarán la comparecencia de Gourlay este mediodía en Paterna. La afición espera respuestas y una exigencia que emane del club y repercuta en la actitud de los futbolistas sobre el terreno de juego. El CEO de Fútbol tomará la palabra a las 13:00 horas del lunes. Hasta ahora, Corberán acapara la voz pública del Valencia desde que la Liga está en marcha.