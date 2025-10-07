Diakhaby ya sabe que se perderá varios partidos

Además de una nueva derrota en liga, la segunda consecutiva tras caer también contra el Real Oviedo, el partido en Montilivi disputado el pasado sábado ante el Girona dejó más malas noticias para el Valencia CF. Una de ellas fue la lesión de Mouctar Diakhaby, que apenas aguantó dos minutos sobre el terreno de juego antes de sentir un pinchazo en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha en una carrera con Portu.

El central franco-guineano pidió el cambio al instante, consciente de que algo no iba bien, y en su lugar entró José Copete. Este lunes acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna para someterse a pruebas médicas y conocer el alcance exacto de la lesión, aunque tanto el club como el jugador ya saben que se trata de una lesión seria que le obligará a perderse algunos partidos de liga.

Se cae de la convocatoria con Guinea

La parte positiva es que la lesión ha llegado justo antes del segundo parón por compromisos internacionales de la temporada, por lo que Mouctar tiene por delante más días sin partido para recuperarse. El Valencia no vuelve a jugar hasta el 20 de octubre cuando se mida al Alavés en Mendizorroza, partido para el que el central guineano está, por supuesto, descartado.

Diakhaby, con la bandera de Guinea, de donde son originarios sus padres / FEGUIFOOT

Eso sí, Mouctar se ve obligado a dejar la convocatoria con su selección, Guinea, que esta ventana disputa dos partidos ante Mozambique y Botsuana trascendentales para su clasificación el próximo Mundial de fútbol. El combinado de Diakhaby debe ganar los dos partidos y confiar en ser uno de los mejores segundos clasificados.

Un revés en su mejor momento

Este contratiempo físico llega en un momento de crecimiento para Mouctar Diakhaby. Tras la gravísima lesión de rodilla que sufrió en 2024 y empezar esta temporada por detrás de José Copete en la rotación, el central se había ganado la confianza de Corberán para regresar al once, avalado por un buen rendimiento en el centro de la zaga junto a César Tárrega. De hecho, Mouctar estaba siendo uno de los jugadores del Valencia más destacados en este inicio de temporada.

Primer día en Mestalla para José Copete / JM López

Momento Copete y... ¿Cömert?

Hasta que Diakhaby se recupere, quien tiene todas las papeletas de ocupar su puesto en el centro de la zaga es José Copete, que ya empezó la temporada como titular. El sevillano, fichado del Mallorca el pasado verano, no está disfrutando del arranque de curso que hubiera deseado, dejando dudas en muchos de sus partidos y saliendo en la foto de algunos goles. El pasado sábado, sin ir más lejos, estuvo blando en el 1-0 de Vanat.

La alternativa a Copete es Eray Cömert, un futbolista que ya fue un descarte la temporada pasada, cuando puso rumbo al Real Valladolid como cedido, y también lo fue esta, aunque finalmente no se le pudo encontrar una salida. Esta temporada todavía no ha debutado pero la lesión de Diakhaby le podría abrir la puerta a hacerlo.