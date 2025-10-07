Ron Gourlay sigue por el camino de Meriton

Ron Gourlay salió a hablar en plena crisis del Valencia CF e hizo suyo el discurso de Meriton de principio a fin. Con más tablas y bagaje en el mundo del fútbol que sus predecesores en esa silla, pero apoyado en las líneas maestras del relato que ha acompañado al club durante los últimos seis años: pedir unión, reforzar al entrenador de turno, escaparse de ponerle nombre al objetivo del club y activar el comodín del largo plazo para pedir "paciencia" al valencianismo. Nada nuevo bajo el sol.

La exigencia interna y el objetivo fueron las cuestiones más preguntadas. Ahí Ron quiso reforzar en todo momento a Carlos Coberán, del que dijo que "ya lo hizo el año pasado y lo volverá a hacer" y a sus jugadores, de los que dijo que "tienen mucha calidad" y que después de los movimientos de verano se están acoplando. También que no se han ganado más partidos por detalles como el penalti fallado por Arnaut Danjuma, pero que ve mejoras en el equipo.

Sin ponerle nombre al objetivo

Muchas más vueltas le dio al asunto del objetivo, aunque sin ponerle nombre más allá de "ser competitivos" cada partido. Gourlay dijo que hay que entender "de dónde venimos" y explicó que "no puede prometer" que el Valencia CF vaya a volver a Europa esta temporada, pero que sí ve "la luz al final del túnel". Le insistieron hasta la saciedad, pero Gourlay, que se expresó con reflexiones muy largas, no le puso el 'cascabel al gato' y no pasó de señalar lo siguiente: "Tenemos diferentes roles en el club. Todos son ambiciosos en el club, yo también y queremos volver a Europa, pero es un mérito que se tiene que ganar".

Pidió tiempo y "paciencia"

Eludió el corto plazo, pero como viene siendo habitual en los últimos seis años, Gourlay se escudó en el largo plazo y trató de volver a comprar crédito. El escocés habló de "plan estratégico" para, por ejemplo, "cinco o diez años" que incluye "contratación, cantera y el estadio". Hablando de lo primero, dijo que se está llevando a cabo un proceso para mejorar la estructura "especialmente de la cantera" y sobre el Nou Mestalla le dio un alto valor, hablando por primera vez de objetivos y diciendo que quiere que el equipo juegue en Europa cuando se produzca la mudanza de estadio, para la que quedan "cuatro ventanas de fichajes".

Asimismo, el CEO de Fútbol del club también habló del poco tiempo que lleva: "Quisiera recordar que llegué hace tres meses y el 80% del tiempo lo hemos dedicado al mercado de traspaso. hemos estado muy ocupados con eso, como sabéis" y dijo que espera que le valoren en tres años, como espera del entrenador o del director de cantera, además de pedir apoyo para él, la directiva (que sigue compuesta por las mismas personas que las últimas temporadas) y la presidencia.

Ron Gourlay, en sala de prensa / F. CALABUIG

"Confiad en mí"

Gourlay se disculpó si antes de su llegada ya habían escuchado por parte del club un discurso similar al suyo, pero preguntado por qué ahora debe ser diferente, pidió a la gente que confíe en él: "Simplemente tienes que confiar en mí. Yo he trabajado con los clubes más grandes, entrenadores más grandes y jugadores más grandes. Hay un contexto previo, pero antes yo no estaba", señaló el CEO británico. De hecho se desligó de los últimos años en numerosas ocasiones, pero aseveró sentir la confianza del presidente: "Seguiremos haciendo crecer el Valencia CF".

Relación con Kiat

Al igual que sus predecesores en la labor de poner voz al club (Layhoon, Javier Solís, Anil Murthy...), Ron también defendió la implicación de los Lim, en este caso a Kiat, con el que aseveró que su comunicación es fluida y a diario porque está muy encima del día a día del club.