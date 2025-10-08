Fútbol
Jordi Alba anuncia su retirada con un guiño al Valencia CF
Pascu Calabuig
València
Jordi Alba, exjugador del Valencia CF entre 2007 y 2012, anunció ayer su retirada del fútbol profesional a los 36 años. Otro adiós sonado en la plantilla del Inter Miami, después de que la semana pasada fuese Sergio Busquets quien anunció que lo dejaba al final de temporada. El lateral, que el Valencia traspasó al FC Barcelona por 14 millones de euros, acumulaba ya tres años en la Major League Soccer (MLS) tras convertirse, previamente, en leyenda tanto del Barça como de la selección española, con la que conquistó la Euro de 2012. «Gracias al Valencia por concederme el sueño de debutar en Primera», incluyó en su mensaje.
