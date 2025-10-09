VCF | Calendario
Un parón cada vez menos internacional
Con la lesión de Diakhaby, solo queda Dimitrievski como el único futbolista valencianista convocado por su selección
Andrés García
Lejos quedaron aquellos parones de selecciones en los que la plantilla del Valencia CF se quedaba entrenando bajo mínimos en la ciudad deportiva de Paterna por la fuga de internacionales. El club ha visto cómo se ha reducido el número de convocados durante los últimos años a medida que la plantilla perdía potencial mercado tras mercado. Con la lesión muscular en el isquio de Mouctar Diakhaby, solo queda un internacional: el portero de Macedonia del Norte Stole Dimitrievski. Un dato que habla por sí solo de la pérdida nivel del equipo en este segundo lustro de la ‘era Meriton’.
Los datos contrastan por ejemplo con las convocatorias de 2019 o 2020. En la de noviembre de 2019 fueron citados por la absoluta Gayà (España), Cillessen (Países Bajos), Kang In (Corea del Sur), Maxi Gómez (Uruguay), Daniel Wass (Dinamarca) y Kondogbia (República Centroafricana). En marzo de 2020 viajaron Parejo, Gayà y Rodrigo con la selección española, Cheryshev con Rusia, Guedes con Portugal, Kang In con Corea, Piccini con Italia y Kondogbia con la República Centroafricana.
El número de internacionales absolutos se ha ido reduciendo considerablemente con el paso de los años. En 2024, con Diakha lesionado, ya solo eran fijos con sus países Gayà, Mamardashvili, Dimitrievski y Enzo Barrenechea, al margen de las categorías inferiores.
